Abierto el plazo de inscripción para el Torneo Foes que se celebra el 30 de mayo en Pedrajas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para Torneo FOES 2026, que se disputará en sus instalaciones el sábado 30 de mayo, un plazo de inscripción que se mantiene abierto hasta el día 28.

Cartel del Torneo FOES que se celebra en Pedrajas el próximo día 30.HDS

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con salida al tiro a las 9.00 horas. La organización ha establecido una categoría única en damas y dos en caballeros: la 1ª, hasta hándicap 15,0, y la 2ª, a partir de hándicap 15,1. En cuanto a los trofeos, habrá premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías, así como para los campeones Scratch, además de premios especiales al ganador y ganadora del drive más largo y del mejor approach.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el jueves 28 de mayo a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com. El precio para los socios/as del Club de Golf Soria es de 25€, mientras que para los socios/as con correspondencias es de 40€ y para los no socios/as es de 50€. La inscripción incluye un picnic y la participación en el sorteo de regalos.