Calasanz y Aranda Riber, campeones del Torneo de Fútbol 7 Joven In de Caja Rural de Soria

El Torneo de Caja Rural y del Calasanz se celebró en el José Andrés Diago.Montesegurofoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Aranda Riber en categoría alevín y el Calasanz en benjamines se proclamaron campeones del Torneo de Fútbol 7 Joven In de Caja Rural de Soria, que a lo largo de la jornada de este sábado se celebró en las instalaciones municipales del José Andrés Diago. Un total de nueve equipo participaron en una jornada en la que el fútbol base acaparó todo el protagonismo.

En la categoría alevín la final la iban a disputar el Aranda Ribert y los anfitriones del Calasanz, club organizador del torneo. Los burgaleses vencía con contundencia con un 3-0 que reflejaba a la perfección que fueron superiores a los sorianos. En la fase plata, el Calahorra goleaba 5-1 al Golmayo Camaretas para alzarse con la copa de consolación.

Fiesta del fútbol base en la jornada del sábado.Montesegurofoto

En benjamines el trofeo se quedó en casa ya que el Calasanz se proclamaba campeón desde la tanda de penaltis ante el Calahorra. El tiempo reglamentario finalizaba con empate a uno y desde el punto fatídico tuvo más acierto el Calasanz. En la fase plata, el Comillas ganaba 4-2 al Uxama Promesas.