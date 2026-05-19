El Club de Golf Soria, décimo en el Campeonato Interclubs de Edad de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo del Club de Golf Soria, integrado por Hugo García, Rodrigo del Río, Marcos López y Pablo López, se clasificó en el puesto décimo en Scratch y en el tercero en Hándicap en el Campeonato Interclubes Infantil, Alevín y Benjamín de Castilla y León celebrado en Golf Sotoverde (Valladolid). La modalidad de juego fue la de 9 hoyos Stroke Play individual Scratch Stableford en la fase de mañana y 9 hoyos Fourball Scratch Stableford en la de tarde.

En el capítulo individual, el conjunto soriano acumuló 22 puntos, mientras que en la de fourball totalizó 25, para un total de 47. Marcos López, con 24 puntos, fue el más destacado en los primeros 9 hoyos stroke play individual, seguido de Hugo García (22), Rodrigo del Río (15) y Pablo López (19). En la segunda jornada, en los 9 hoyos fourball, el dúo formado por Hugo García y Rodrigo del Río sumó 26 puntos, por 23 del pareja Marcos López-Pablo López.

Esos resultados situaron al Club de Golf Soria en el décimo puesto en Scratch, pero en el tercero en Hándicap con 114 puntos, gracias a los 65 que sumó en stroke play individual y los 49 que totalizó en fourbal.