Rodrigo Jiménez no continuará en el Grupo Herce

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El líbero riojano, Rodrigo Jiménez, no seguirá la próxima temporada en las filas del C.V. Grupo Herce, tal y como ha informado el club soriano. El riojano se despide así de la entidad después de ocho años en el club.

Rodrigo Jiménez hizo sus primeros pinitos en el voley de la mano del Club Voleibol Logroño y recaló en Soria con 13 años donde jugaba como receptor-atacante. A sus 17 años, el jugador dio el salto al primer equipo celeste y ahí cambió su rol a la posición de líbero, puesto en el que ha actuado durante las últimas cuatro temporadas.

"Gracias por tu profesionalidad, por tu eterna sonrisa y por demostrar tanto amor a estos colores durante estos 8 años, Rodri", han expresado desde la entidad celeste tras anunciar la marcha del riojano.