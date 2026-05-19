La cantera del Calasanz se luce en Turín

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del C.D. Calasanz sigue dando que hablar por sus experiencia a nivel internacional. Ese ha sido el caso Lucas Angulo Martínez quien el pasado fin de semana participó en un torneo celebrado en Turín con la Real Sociedad.

El futbolista de la cantera calasancia rayó a buen nivel cayendo el conjunto txuri urdin en cuartos de final desde la tanda de penaltis ante el Como, conjunto que solo cedió en el torneo ante Torino. El equipo turinés se proclamó precisamente campeón del mismo tras tras imponerse en la final al Inter. En el torneo en el que participó Lucas Angulo Martínez estuvieron presentes las canteras de los mejores clubes italianos.