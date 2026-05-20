Tres integrantes del Club Patín Soria participan en el Trofeo Internacional Sedmak Bressan

Una de las patinadoras sorianas que asiste al evento en Italia.CLUB PATÍN SORIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un año más el Club Deportivo Patin Soria pone Rumbo a Trieste (Italia) para disputar el International Sedmak Bressan 2026, uno de los torneos internacionales más prestigiosos del panorama europeo en categorías inferiores.

Este año acudirán las patinadoras de categoría Benjamín: Vega García Herranz, Vega Cortés Lucas y Carmen Sanz Lucas. Competirán el domingo 24 de mayo con el programa largo a las 10:00.