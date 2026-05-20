Heraldo-Diario de Soria

Patinaje Artístico

Tres integrantes del Club Patín Soria participan en el Trofeo Internacional Sedmak Bressan

Se disputa en la localidad italiana de Trieste

Una de las patinadoras sorianas que asiste al evento en Italia.

Una de las patinadoras sorianas que asiste al evento en Italia.CLUB PATÍN SORIA

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Un año más el Club Deportivo Patin Soria pone Rumbo a Trieste (Italia) para disputar el International Sedmak Bressan 2026, uno de los torneos internacionales más prestigiosos del panorama europeo en categorías inferiores. 

Este año acudirán las patinadoras de categoría Benjamín: Vega García Herranz, Vega Cortés Lucas y Carmen Sanz Lucas. Competirán el domingo 24 de mayo con el programa largo a las 10:00.

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