Patinaje Artístico
Tres integrantes del Club Patín Soria participan en el Trofeo Internacional Sedmak Bressan
Se disputa en la localidad italiana de Trieste
Un año más el Club Deportivo Patin Soria pone Rumbo a Trieste (Italia) para disputar el International Sedmak Bressan 2026, uno de los torneos internacionales más prestigiosos del panorama europeo en categorías inferiores.
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Heraldo-Diario de Soria
Este año acudirán las patinadoras de categoría Benjamín: Vega García Herranz, Vega Cortés Lucas y Carmen Sanz Lucas. Competirán el domingo 24 de mayo con el programa largo a las 10:00.