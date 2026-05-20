Patricio de Pedro deja la puerta abierta a una posible salida de la presidencia del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

'Reflexión a una temporada no deseada'. Ese es el título de la carta abierta del presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, a los abonados numantinos. El dirigente deja la puerta abierta a una posible salida de la presidencia de la entidad, asegura que el club está "al corriente de pagos" y que el equipo seguirá jugando en Los Pajaritos.

El texto íntegro del comunicado del presidente del Numancia es el siguientes:

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo incondicional de nuestra afición. En los momentos buenos y, sobre todo, en los más difíciles, habéis estado siempre ahí. Vuestro compromiso con este Club es algo que merece todo nuestro respeto y reconocimiento.

Pasadas unas horas tras el duro golpe de volver a caer eliminados en una fase de ascenso y después de una necesaria reflexión, reconozco que se han cometido errores. Quizá no se tomaron determinadas decisiones en ciertos momentos que, vistas en este momento y con la perspectiva que dan los hechos, podrían haber ayudado a cambiar el rumbo de algunas situaciones.

Han sido dos temporadas difíciles desde que asumimos las riendas del Club. Lo hicimos en una situación complicada, tanto en lo deportivo como en lo económico, siempre con la ilusión y el convencimiento de ir creciendo poco a poco hasta lograr los ansiados ascensos que todos deseamos.

Somos conscientes y lamentamos profundamente los malos tiempos deportivos que nos han tocado vivir en los dos últimos años, pero os puedo asegurar que el club trabaja sin descanso en todos sus ámbitos para recuperar los escalones perdidos.

A pesar de la categoría, ahora mismo nos encontramos en uno de nuestros mejores momentos sociales, con uno de los mayores registros de abonados de la historia de la entidad, por encima de los 3.800, creciendo a nivel de cantera, con fútbol femenino y fútbol inclusivo, escuelas deportivas en la provincia y el orgullo de nuestra ciudad deportiva. También hemos crecido en el número de empresas colaboradoras y contratos de publicidad, a los que también quiero mostrar mi agradecimiento y, porque no decirlo, completamos los dos mejores años en venta de merchandising desde que dejamos el fútbol profesional.

También considero importante que la afición sepa que durante estos dos años los socios mayoritarios del Club han respaldado siempre todas las decisiones tomadas desde esta Dirección, sin imponer criterios particulares. Tanto los aciertos como los errores han sido nuestra responsabilidad, cumpliendo económicamente con la parte que les correspondía en todo momento a cada uno de los socios independientemente de su posición en el Club.

A día de hoy, el Club se encuentra al corriente de pagos y, durante estos dos años se ha conseguido reducir la deuda con entidades bancarias en casi medio millón de euros. Es un trabajo invisible, pero muy necesario para dar estabilidad y futuro a la entidad.

Nuestra ilusión y particularmente la mía sigue intacta, igual que el primer día. Sin embargo, debo reconocer que ha sido muy difícil y especialmente duro recibir ataques personales e incluso insultos durante esta última temporada, lo que me ha hecho reflexionar sobre mi situación en el Club. Entiendo perfectamente el sentimiento de malestar y enfado generado, la frustración y la crítica de socios y aficionados porque yo también siento el dolor de no conseguir el objetivo, pero esta situación de hostilidad constante a nivel personal ha hecho mella en mí.

Debemos tener presente que nuestro presupuesto destinado al área deportiva se sitúa en parámetros equivalentes e incluso inferiores a los de numerosos clubes de la categoría, mientras continuamos asumiendo una estructura de costes fijos heredados de la etapa en el fútbol profesional, manteniendo las instalaciones de un Estadio, que a diferencia de otros Clubes, donde dichos costes son sufragados en su totalidad por sus Ayuntamientos, son asumidos íntegramente por nuestra entidad, generando un gran coste estructural y que afecta directamente a nuestro presupuesto. Nuestra presencia en los Pajaritos seguirá siendo uno de nuestros estandartes.

No obstante, esta realidad económica y estructural nunca ha condicionado nuestra capacidad de gestión, manteniendo de forma permanente una línea de trabajo basada en la ambición competitiva, la sostenibilidad financiera y la responsabilidad institucional

Hasta que se tome una decisión definitiva, seguimos trabajando día a día. En estos momentos y desde hace ya varias semanas, una de las principales tareas es la selección definitiva y contratación de un nuevo Director Deportivo que nos permita comenzar cuanto antes la planificación de la próxima temporada con un único objetivo: conseguir aquello que llevamos persiguiendo durante estos dos años.

Por último, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mi familia y a todas las personas que me han acompañado durante este proceso. Su apoyo constante ha sido fundamental para poder afrontar y superar cada etapa de este camino.

Asimismo, quiero trasladar todo mi apoyo a Alex Huerta, una persona profundamente comprometida con el Club, que con sus aciertos y errores siempre ha tenido como único objetivo el bien del C.D. Numancia. Por ello pido respeto hacia su persona y hacia todo aquel que aporta y participa en la vida de nuestro amado Club.

Con independencia de la decisión que tome, que espero sea respetada, seguiré siempre apoyando al C.D. Numancia desde el lugar en el que me corresponda.

Volveremos a levantarnos, porque este Club, su historia y su afición merecen siempre intentarlo una vez más.

¡Aúpa Numancia!