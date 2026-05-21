El torneo prebenjamín del C.D. Golmayo Camaretas reúne a la mejores canteras de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Alrededor de un centenar de niños y niñas disfrutarán de deporte, juego limpio y compañerismo este sábado en el campo municipal de la urbanización Camaretas gracias la Ayuntamiento de Golmayo y el C.D. Golmayo Camaretas.

Todos los clubes con más fichas federativas de la provincia se citan en Golmayo para vivir una cita inolvidable en la que jugadores, entrenadores, clubes y familias demostrarán su compromiso y entrega sobre el césped. Ellos son: C.D. Numancia, S.D. Almazán, C.D. Calasanz, C.D. San José, Sporting Club Uxama, S.D. Ólvega y Norma San Leonardo C.F.

Juan Carlos Aguilar 'Lolo', director general del C.D. Golmayo Camaretas, destaca el objetivo principal de la entidad para organizar, una vez más, un evento deportivo de estas características: el ambiente familiar que se vive refuerza el papel del deporte como herramienta educativa y social. “Nuestros valores son el respeto, el esfuerzo y el trabajo en equipo desde edades tempranas”, comenta Aguilar.

Desde la entidad balaguera ya han destacado, a través de su directivo Toño de Miguel de la Merced, la importancia de seguir impulsando dos actividades que fomenten "valores deportivos en la provincia”.