El Ingenieros participa en el Open de Seven de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los equipos sénior masculino y femenino del Ingenieros de Soria Club de Rugby volverán a la competición el próximo sábado 23 de mayo con su participación en el Campeonato Open de Seven de Castilla y León 2026, que se disputará en Arroyo de la Encomienda en formato de jornada única y bajo la organización de la Federación de Rugby de Castilla y León, junto al Club Rugby Arroyo Lions como coorganizador.

La cita reunirá a diferentes conjuntos del panorama regional y nacional en una modalidad cada vez más atractiva y dinámica como es el Rugby Seven, disciplina olímpica caracterizada por su velocidad, el aprovechamiento de los espacios y la exigencia física, disputándose los encuentros en dos tiempos de siete minutos con un descanso intermedio de dos minutos.

Cartel de la cita de rugby que se celebra en Arroyo de la Encomienda.HDS

El equipo sénior femenino del Ingenieros afrontará una exigente jornada dentro de una competición que se resolverá mediante un formato de liga de todos contra todos, donde los cinco equipos participantes disputarán cuatro encuentros y la clasificación final determinará el campeón del torneo.

Las sorianas compartirán cartel con Pingüinas Rugby, Gijón Rugby, León Rugby y VRAC, en una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos de competición y continuar mostrando la progresión que el equipo viene desarrollando durante los últimos meses.

El estreno llegará a las 12.20 horas frente a Gijón Rugby, continuando posteriormente con los encuentros ante León Rugby (15:40 horas), Pingüinas Rugby (16:40 horas) y cerrando la fase de competición frente a VRAC (18:40 horas).

Por su parte, el conjunto sénior masculino afrontará una competición estructurada en dos grupos de tres equipos, que posteriormente darán paso a enfrentamientos cruzados para definir la clasificación final del campeonato.

El Ingenieros quedó encuadrado junto a El Salvador B y León Rugby, iniciando su participación a las 13.00 horas frente al conjunto vallisoletano, mientras que el segundo compromiso llegará a las 16.20 horas frente al equipo leonés, buscando acceder a los cruces finales de una competición que volverá a exigir el máximo nivel competitivo.

La modalidad de rugby seven continúa ganando protagonismo dentro del desarrollo deportivo del club, permitiendo trabajar aspectos fundamentales del juego como la velocidad, la toma de decisiones en espacios amplios, la capacidad física o la lectura táctica en situaciones de alta exigencia.

Además del componente competitivo, este tipo de campeonatos sirven también para seguir fortaleciendo la convivencia entre grupos y ofrecer nuevas experiencias deportivas a jugadores y jugadoras, en un contexto diferente al rugby XV pero igualmente exigente y formativo.

El Ingenieros afrontará así una nueva jornada de competición con la intención de seguir creciendo, competir al máximo nivel y continuar reforzando un proyecto que sigue avanzando temporada tras temporada tanto en categoría masculina como femenina.