El BM Soria incorpora al central argentino Lucas Lozano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria sigue dando forma a su plantilla para la temporada 26-27 y en este sentido ha anunciado la llegada de un nuevo jugador. Se trata del central argentino Lucas Lozano (Buenos Aires, 2004).

La nueva incorporación amarilla, de 186 centímétros, procede del BM Romo, equipo que terminó la fase regular en segunda posición del Grupo C, y será el encargado de llevar la próxima campaña la manija del equipo. Según informa el club amarillo, destaca por

"un gran dominio de los tiempos y capacidad para asumir responsabilidades en momentos decisivos", y con capacidad para una "lectura clara, capaz de filtrar pases imposibles y con la personalidad necesaria para comandar" la primera línea.

"Estoy muy contento por unirme a este proyecto en la próxima temporada. Voy con muchas ganas y con mucha ilusión de poder aportar desde donde pueda. Y estoy muy seguro de que juntos lograremos grandes cosas y podremos cumplir los objetivos que tenemos propuestos", ha expresado el jugador argentino.