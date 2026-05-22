El CSB Codesian disputa en Ponferrada la Copa de Castilla y León

El CSB Codesian disputará la fase final de la Copa de Castilla y León F4.CLUB BALONCESTO SORIA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El cadete masculino CSB Codesian ha alcanzado la fase final de la Copa de Castilla y León tras terminar invicto en los cruces de la segunda fase. Los sorianos se desplazarán al Bierzo para intentar conseguir el título en la competición.

Duro objetivo el de los cadetes del CSB; El sábado 30 jugarán su semifinal contra el Colegio Leonés, equipo contra el que hace dos años se enfrentó en la final de Copa infantil celebrada en Soria.

En una modalidad de final a cuatro pura, sólo la victoria en la semifinal – en horario de 18:.30h- permitirá al CSB jugar la final contra el vencedor de la otra semifinal entre el club local 6,25 y el Real Valladolid. Dicha final tendrá lugar el domingo 31 a las 12.00 horas.

Esta generación del 2010 tiene la oportunidad de rematar en tierras leonesas una gran temporada y conseguir su tercer título autonómico, tras los conseguidos como infantiles en 2024 y como alevines en 2022.