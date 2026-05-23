El San José juvenil gana 1-0 al Zamora pero no se clasifica para la final por subir a Liga Nacional

El triunfo por 1-0 del San José juvenil ante el Zamora es insuficiente para meterse en la final por el ascenso.Mario Tejedor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El San José juvenil seguirá en la Liga Recoletas la próxima temporada ya que la victoria por 1-0 ante el Zamora es insuficiente para que juegue la final por el ascenso a Liga Nacional. El 3-1 encajado en la ida en tierras zamoranas fue una losa demasiado grande para los sorianos. El Zamora jugará la eliminatoria decisiva por subir ante la Cultural Leonesa B, que en semifinales daba buena cuenta del Mirandés Promesas.

El partido para el San José no pudo comenzar mejor ya que al minuto de juego abría el marcador con un buen gol de Alonso Romero. Por delante muchos minutos para empatar la eliminatoria y para conseguir la clasificación. El equipo de Luis Molina lo intentó de todas las maneras posibles, aunque se encontró con un Zamora muy serio en defensa que supo frenar las intentonas de los colegiales.

El San José necesitaba un gol para nivelar el 3-1 de la ida, pero el tanto no iba a llegar y el tiempo reglamentario acababa con victoria para los sorianos, que se tenían que conformar con el triunfo en la vuelta de las semifinales. Una victoria amarga que pone el punto final a la temporada al no conseguir la clasificación para la siguiente ronda.

La final entre Zamora y Cultural Leonesa B se disputará también a doble partido, ida y vuelta. La final arrancará el próximo fin de semana en Zamora y el primer fin de semana de junio llegará el desenlace en León.