San José B y Sporting Uxama se proclaman campeones de la Copa Diputación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El San José B y el Sporting Uxama son los nuevos campeones de la Copa Diputación 2026 que en la jornada del sábado se disputó en el campo Vicente Peña de la localidad de Navaleno. El filial colegial se impuso 0-2 al Castroviejo de Duruelo en la final masculina y en la femenina las chicas de El Burgo de Osma ganaron 2-4 al Norma de San Leonardo.

El San José B tomaba el relevo del Calasanz B y se alzaba con la Copa Diputación masculina en una final algo subida de tono ante el Castroviejo. Y es que a la finalización del choque hubo una pequeña tangana que no pasó a mayores por el enfrentamiento entre jugadores de los dos equipos.

Los dos goles del San José B llegaron en la segunda parte tras un primer periodo igualado. El 0-1 lo materializaba Salinas en el minuto 56 y el partido se le ponía franco para los capitalinos, que en los primeros minutos de la reanudación estrenaban el marcador. El Castroviejo se lanzó a por el empate, aunque a falta de quince minuto sentenciaba el San José con el 0-2. Adamy transformaba un penalti cometido sobre él mismo y decantaba casi definitivamente el título copero. Llegó el pitido final con los ánimos calientes entre los futbolistas de uno y otro bando, con los típicos empujones y agarrores que afortunadamente se quedaron en nada.

El Uxama, por su parte, es el nuevo campeón de la Copa Diputación femenina al vencer en la final por 2-4 al Norma de San Leonardo. El equipo de El Burgo de Osma alzaba el título copero tras imponerse en el encuentro definitivo y así tomar el relevo del Golmayo Camaretas, que fue el campeón el año pasado.

El Sporting Uxama llegaba a la final después de eliminar en las semifinales al Numancia, mientas que el Norma de San Leonardo daba buena cuenta en las semis del Almazán. Uxama y Norma se habían enfrentado esta temporada en competición liguera en cinco ocasiones y el saldo era positivo para el conjunto burgense al imponerse en cuatro compromisos y empatar otro.

Interpueblos

El Campeonato Interpueblos de fútbol 2025-2026 ya tiene campeón en el equipo de San Pedro Manrique, que en la final se impuso por 2-1 al conjunto del El Burgo de Osma en las instalaciones del Vicente Peña de Navaleno. El torneo organizado por la Diputación de Soria fue en esta ocasión para tierras altas con el triunfo de los sampedranos en un encuentro muy igualado, tal y como reflejó el marcador final. Un campeonato que se decidió por detalles y que tuvo en la escuadra burgense a un digno finalista.

Ágreda es el nuevo campeón del Campeonato Interpueblos de fútbol sala al vencer por 3-1 en la final a El Burgo de Osma. El partido decisivo se disputó en el polideportivo municipal de El Burgo de Osma.