Fotos: Estuvimos en la final de la Copa Diputación y así de espectacular fue

Navaleno y San Leonardo acogieron las jornadas finales de fútbol provincial que dejaron nuevos campeones.
El campo Vicente Peña fue testigo de las finales de la Copa Diputación 2026 con un ambientazo durante toda la jornada, en el último partido de la tarde, la final masculina, con
el San José B acabó proclamándose vencedor en la categoría masculina.
El primer tiempo discurrió sin que ninguno de los dos contendientes lograra romper el equilibrio, pero la segunda mitad cambió por completo el decorado.
Fue Salinas quien abrió la lata en el minuto 56, poniendo el 0-1 en el marcador y dando a los suyos una ventaja con la que trabajar. El Castroviejo intentó reaccionar y se volcó en busca de la igualada, pero sus aspiraciones se desvanecieron cuando Adamy, convertido en protagonista tras ser derribado en el área, ejecutó el penalti y firmó el definitivo 0-2 a un cuarto de hora del final.
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Final de la Copa Diputación MARIO TEJEDOR
Final de la Copa Diputación
Finales de la Copa Diputación HDS
Final de la Copa Diputación
Finales de la Copa Diputación HDS
Final de la Copa Diputación
Finales de la Copa Diputación HDS
Final de la Copa Diputación
Finales de la Copa Diputación HDS
Final de la Copa Diputación
Final del interpueblos de fútbol sala HDS
Final de la Copa Diputación