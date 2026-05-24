Fotos: Estuvimos en la final de la Copa Diputación y así de espectacular fue

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Navaleno y San Leonardo acogieron las jornadas finales de fútbol provincial que dejaron nuevos campeones.

El Campeonato Interpueblos de fútbol 2025-2026 se lo llevó la Sampedrana, que en la final se impuso por 2-1 al Uxama.

El equipo de Ágreda se llevó el Campeonato Interpueblos de fútbol sala al vencer por 3-1 en la final al euqipo de El Burgo de Osma.

La Copa Diputación femenina fue para el Sporting Uxama, el equipo de El Burgo de Osma se impuso 2-4 al Norma de San Leonardo en la final.

El campo Vicente Peña fue testigo de las finales de la Copa Diputación 2026 con un ambientazo durante toda la jornada, en el último partido de la tarde, la final masculina, con el San José B acabó proclamándose vencedor en la categoría masculina.

El filial del San José venció al Castroviejo de Duruelo por 0-2, aunque los de pinares no desdeñaron el subcampeonato y celebraron como sin desmerecer la competición.

El primer tiempo discurrió sin que ninguno de los dos contendientes lograra romper el equilibrio, pero la segunda mitad cambió por completo el decorado. Fue Salinas quien abrió la lata en el minuto 56, poniendo el 0-1 en el marcador y dando a los suyos una ventaja con la que trabajar. El Castroviejo intentó reaccionar y se volcó en busca de la igualada, pero sus aspiraciones se desvanecieron cuando Adamy, convertido en protagonista tras ser derribado en el área, ejecutó el penalti y firmó el definitivo 0-2 a un cuarto de hora del final.