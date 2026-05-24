David José Pineda revalida el título de campeón de España de la FEDDI en el 400

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El velocista soriano, David José Pineda, ha revalidado el título de campeón de España en la prueba de los 400 metros durante la competición que organiza la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual, un Nacional que se ha celebrado en Maspalomas.

El soriano, campeón del Mundo y medalla olímpica en la distancia dentro de la categoría T20, era favorito al triunfo, una que ha tenido que luchar hasta el final en un mano a mano con Deliber Rodríguez Ramírez. El triunfo de Pineda solventado en los últimos 100 metros, momento en el que se ha puesto a la par de su rival y ha logrado superarle, manteniendo controlada su renta sobre el rival en los últimos metros antes de cruzar la línea de meta.

David José Pineda ha cruzado esa línea en un tiempo de 48.52, seguido de Deliber Rodríguez con una marca de 48.79, marca personal, mientas que el tercer puesto ha recaído en Martín Fernández Novoa con 52.89.

El Campeonato de España de Atletismo Aire Libre FEDDI Fundación DISA 2026, es una de las grandes citas del calendario nacional para atletas con discapacidad intelectual. En el mismo participan atletas de las categorías sub 14, sub 18, T20/F20, T21/F21, T22/F22 y T23/F23, permitiendo agrupar a los deportistas por edad, sexo y clase deportiva para garantizar una competición ajustada, ordenada y adaptada a los criterios técnicos de la federación.

David Pineda logró la medalla de oro el pasado mes de octubre durante el Mundial de Atletismo Paralímpico disputado en Nueva Delhi en la modalidad T20. Ese metal se sumaba a la plata firmada el verano pasado en París durante los Juegos Paralímpicos.