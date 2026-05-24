En imágenes: II BTT Golmayo del Circuito Soria Puro Oxígeno

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las Camaretas, en Golmayo, vivió la tercera prueba puntuable del Circuito Soria Puro Oxígeno, el certamen impulsado por la Diputación de Soria que recorre la provincia a lo largo de la temporada. La prueba es a su vez la segunda edición de la prueba balaguera BTT y recorrió Golmayo y las pedanías en un espectacular circuito.

Un total de 120 corredores tomarán la salida distribuidos en distintas categorías —Sénior, Máster A y Máster B— junto a una modalidad reservada para las Ebikes y gravel. El punto de salida y llegada fue la principal calle de Las Camaretas, junto al polideportivo de la localidad, con los participantes de Ebikes arrancando a las 9.45 horas y el resto de categorías diez minutos después, a las 10.00 horas.

El recorrido discurre a lo largo de 57 kilómetros por varios núcleos del entorno, atravesando Carbonera, Camparañón, Las Cuevas, Villabuena, Villaciervos y Golmayo, antes de regresar a la línea de meta en Camaretas. Con un desnivel acumulado de unos 600 metros, la ruta no plantea una exigencia extrema pero si bonita al recorrer parte del circuito la Vía verde así como la multitud de paisajes de la localidad.

La prueba senior se la llevó María García Gamarra del EponaBike en féminas y Óscar Aguilera del Team Soria ni te la imaginas en masculino. En Master A el triunfo se lo llevó Mónica Del Hoyo y Darío Angulo y en la prueba B Conchi Herrero y Jose Miguel Martínez. Por su parte, el triunfo en Ebikes fue para Jordan Gonzalo en senior y Manuel Escribano en Master.