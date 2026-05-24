Darío Angulo y María García ganan la II BTT de Golmayo

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Darío Ángulo García y María García Gamarra fueron los vencedores de la general en la II BTT de Golmayo, cita organizada por el Ayuntamiento de la localidad y que contó con 121 participantes sobre un trazado de 57 kilómetros.

En la general masculina, Darío Angulo García (Bikextrem), se impuso en la general con un tiempo de 1:52.55, seguido de Óscar Aguilera Royo (Team Soria Ni tela Imaginas), 1:53:34, y Miguel Ángel Tomé Rodrigo (Bikeextrem), 1:53:34. Ya en féminas absoluta, María García Gamarra (Eponabike), cruzó primera la línea de meta en 2:18:23. Mónica del Hoyo Sanz (Eponabike), fue segunda con 2:26:00 mientras que Ana García García, del mismo club, era la tercera en el cajón con un tiempo de 2:43.00. María García Gamarra era la primera clasificada en sénior femenina, Mónica del Hoyo García subía primera al cajón en Máster A Femenina mientras que en Máster B Femenina era Conchi Herrero Moreno con un tiempo de 3:46.06 la primera en meta. El vencedor de la prueba, Darío Angulo, era igualmente primero en la categoría Máster A Masculina, seguido de Diego Gómez María (C.C. Salas de los Infantes), con un tiempo de 1:57:26 y Jesús Martínez Frías (C.C. Uxama), 2:05:06. José Miguel Martínez Frías (C.C. Uxama) vencía en la categoría Máster B 2:11.21. La segunda y tercera plaza en esta categoría recaía en Raúl Martínez Martín y Ángel Jiménez Bezares. La prueba balaguera tenía una categoría pare Ebikes, donde se impusieron Jordán Gonzalo Pérez en sénior (2:14.15), y Manuel Escribano Calvo en máster (1:56:16).

La II edición de su prueba de BTT, tercera cita puntuable para el Circuito Provincial ‘Soria Puro Oxígeno’ que desarrolla la Diputación de Soria y que estaba organizada por el Ayuntamiento de la localidad balaguera. Dividida en varias categorías (Sénior, Máster A y Máster B), los participantes tenían que hacer frente a un trazado de 57 kilómetros y 600 metros de desnivel. Golmayo, Carbonera, Camparañón, Las Cuevas, Villabuena, Villaciervos y Golmayo Camaretas, escenario en el que estaba ubicada la salida y meta, fue el trazado al que tuvieron que hacer frente los deportistas.

La de Golmayo ha sido la tercera prueba puntuable del ‘Soria Puro Oxígeno’ una cita que arrancó elpasado 25 de abril con la celebración del VI Desafío BTT ‘Manzanas de Soria’ celebrada en El Burgo y continuó el pasado 16 de mayo con la Garreña Pedánea. Tras la cita de este domingo, al circuito le quedan otras tres pruebas puntuables. El 1 de agosto tiene lugar en Duruelo denominada ‘Sendas del Duero’ una prueba de 45 kilómetros y un desnivel de 1.100 metros. Ya en septiembre, sobre una distancia de 50 kilómetros y 1.200 metros, se celebra la San Leonardo Bike Race en la localidad pinariega. El circuito finaliza el 12 de septiembre con la VIII Tronchaberezos que organiza el Ayuntamiento de Salduero sobre una distancia de 48 kilómetros y un desnivel de 1.200 metros.