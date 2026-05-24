Samuel Muñoz Yustas se impone en la general del Festival Cadete del Royo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El integrante del Maguisa Guijuelo, Samuel Muñoz Yustas, se adjudicó el Challenge Cintora, IX Festival de Ciclismo Cadete de El Royo, una cita organizada por la localidad soriana que reunió a 111 deportistas llegados de diferentes puntos de la geografía española.

El vencedor de la prueba se adjudicó la misma tras vencer al sprint en la etapa en línea celebrada el domingo, una etapa de 68,2 kilómetros por la comarca que en la que fue el más rápido. El vencedor de la prueba se adjudicó la misma tras acumular un tiempo de 1:55.24. La segunda plaza en la general recayó en Gonzalo Vega Fraile, en el mismo tiempo mientras que a 50 segundo en la general finalizó Santiago Sanz Ruiz Clavijo (Sanse Elecox). Estos tres primeros de la general fueron los tres primeros de la segunda etapa.

El IX Festival de Ciclismo de El Royo comenzó el pasado sábado con una prueba de contrarreloj de 9,4 kilómetros entre Hinojosa de la Sierra y el Alto del Royo. Miguel Hidalgo Tizón fue el vencedor de La misma con cuatro segundos de ventaja sobre Samuel Muñoz tras tramitar el recorrido en un tiempo de 15:52. Gonzalo Vega Muñoz era tercero en la prueba cronometrada a nueve segundos del ganador. De los 12 equipos participantes, el triunfo recaía en Maguisa Guijuelo con un tiempo acumulado de 5:52:03, seguido de Sanse-Elecox y Entrenamiento Ciclismo.