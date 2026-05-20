Los mejores cadetes se dan cita en el IX Festival del Royo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El XI Festival de Ciclismo de categoría cadete, 'Challenge Comunidad Cintora', regresa este fin de semana a la localidad de El Royo con motivo de su novena edición, una cita que cuenta en estos momentos con casi 140 inscritos de equipos de toda la geografía española.

El festival ciclista organizado por el Ayuntamiento de El Royo en colaboración con otros consistorios y Diputación de Soria se divide en dos etapas y contará con equipos procedentes de Andalucía, Madrid, Aragón, País Vasco y otras provincias castellano y leonesas. La primera de las etapas se celebra el sábado desde las 17.00 horas y se trata de una contrarreloj de 9,4 kilómetros entre Hinojosa de la Sierra y el Alto del Royo. Se trata de un trazado totalmente llano durante los seis primeros kilómetros para después ascender los tres últimos al 6% de pendiente media, que serán decisivos para conocer al primer maillot amarillo.

Ya el domingo, desde las 12.00 horas, tiene lugar la segunda y definitiva etapa con salida y llegada en El Royo, una prueba de 68,2 kilómetros y 970 metros de desnivel acumulado que discurre por el término municipal de Vinuesa, subir dirección Laguna Negra por la Casa del Bosque y volver a bajar posteriormente por la SO-830. En el km 36 se pasa de nuevo por El Royo para afrontar el primer paso por su puerto de montaña. Tras coronar y realizar el descenso hay dos metas volantes consecutivas en Sotillo del Rincón y Valdeavellano de Tera. Desde aquí, los ciclistas afrontarán el muro de Villar del Ala (Tercera categoría) y pasarán además por las localidades de Rollamienta, Aldehuela del Rincón y nuevamente Sotillo del Rincón para encarar el último premio de montaña del día (Alto de El Royo), desde donde iniciarán el descenso hasta la línea de meta.

La prueba se desarrolla gracias al empeño personal del Consistorio de la localidad, el apoyo institucional además de la colaboración de los vecinos, un buen número de voluntarios y la Guardia Civil al establecer cortes en la prueba en línea.