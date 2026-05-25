En imágenes: Amarga victoria para el San José juvenil ante el Zamora

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El juvenil del San José continuará una temporada más en la misma liga después de quedarse a las puertas de disputar la final de ascenso a Liga Nacional. Aunque los sorianos vencieron por 1-0 al Zamora en el encuentro de vuelta, el 3-1 sufrido en la ida terminó siendo definitivo en la eliminatoria. El conjunto dirigido por Luis Molina luchó hasta el final en el campo del San Andrés, pero no logró igualar el global ante un rival muy sólido atrás, sin embargo, el club sí recibió una gran alegría con su primer equipo, que consiguió clasificarse para la final de ascenso a Tercera RFEF tras superar a La Bañeza.

El choque arrancó de la mejor manera posible para los colegiales, ya que apenas había transcurrido un minuto cuando Alonso Romero adelantó a los locales con un gran tanto. Ese inicio llenó de esperanza a un San José que necesitaba otro gol para equilibrar la eliminatoria. Durante el resto del partido, los sorianos llevaron la iniciativa y buscaron la portería rival con insistencia, aunque se toparon una y otra vez con un Zamora muy ordenado y firme en labores defensivas.

Con el paso de los minutos, el ansiado segundo tanto nunca llegó y el marcador ya no se movería. El San José terminó llevándose una victoria insuficiente que puso fin a su temporada en semifinales, dejando un sabor agridulce por el esfuerzo realizado. Por su parte, el Zamora será quien dispute la final por el ascenso frente a la Cultural Leonesa B, en una eliminatoria a doble partido que comenzará el próximo fin de semana en tierras zamoranas y se decidirá días después en León.