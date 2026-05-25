En imágenes: Amarga victoria para el San José juvenil ante el Zamora

El juvenil del San José continuará una temporada más en la misma liga después de quedarse
a las puertas de disputar la final de ascenso a Liga Nacional. Aunque los sorianos vencieron por 1-0 al Zamora en el encuentro de vuelta, el 3-1 sufrido en la ida terminó siendo definitivo en la eliminatoria. El conjunto dirigido por Luis Molina luchó hasta el final en el campo del San Andrés, pero no logró igualar el global ante un rival muy sólido atrás, sin embargo, el club sí recibió una gran alegría con su primer equipo, que consiguió clasificarse para la final de ascenso a Tercera RFEF tras superar a La Bañeza.
El choque arrancó de la mejor manera posible para los colegiales, ya que apenas había transcurrido un minuto cuando
Alonso Romero adelantó a los locales con un gran tanto. Ese inicio llenó de esperanza a un San José que necesitaba otro gol para equilibrar la eliminatoria. Durante el resto del partido, los sorianos llevaron la iniciativa y buscaron la portería rival con insistencia, aunque se toparon una y otra vez con un Zamora muy ordenado y firme en labores defensivas.
Amarga victoria: San José juvenil 1 - Zamora 0 MARIO TEJEDOR
El San José juvenil no logra el pase a la final
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El San José juvenil no logra el pase a la final
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