Segundo puesto de Daniel Berná en un Open de Ciudad Real a ritmo de récord

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El jugador soriano Daniel Berná terminó en una más que notable segunda posición su participación en el Open de Ciudad de Real PGA de España, prueba integrada dentro del Tumi Spain Golf Tour, el circuito nacional profesional masculino impulsado por la PGA de España.

Daniel Berná acabó el torneo con 186 golpes en total (-25) divididos en rondas de 63, 62 y 61, unos registros crecientemente positivos, y solo cedió ante el enorme acierto del asturiano Alfredo García Heredia, especialmente inspirado en la segunda jornada, cuando acabó con 58 golpes, récord del campo y resultado más bajo de la historia en el Tumi Spain Golf Tour. El 25 bajo par global rubricado por Berná supone su récord personal en un torneo a tres días, que anteriormente tenía en -19.

En la última jornada, Berná trató de seguir el ritmo de birdies del ganador y llegó a ponerse con un parcial de -8 en los trece primeros hoyos (seis birdies y un eagle). Sumó al final dos birdies más y un solo fallo para terminar con una de las mejores vueltas del día (61), pero no le bastó para llevarse el título.

El jugador del Club de Golf Soria no ocultaba su satisfacción por haber “jugado muy bien”, siguiendo “el plan de ruta” que se había trazado, con una estrategia “conservadora para tener el mínimo estrés posible”, y lo cierto es que, como él mismo admitía, “he intentado seguir ese plan todos los días y el resultado ha sido muy bueno”. Berná valoraba especialmente el hecho de haber firmado su “récord personal en un torneo a tres días, que estaba en -19, y bajarlo a -25 está muy bien”, así que “pocas pegas puedo ponerle a una semana muy positiva” a la que espera darle continuidad a partir de este mismo lunes, puesto que jugará en la prueba del Layos Casa Campo (Toledo) correspondiente al Circuito de Profesionales de Madrid. Posteriormente, del 28 al 31 de mayo, competirá en el Challenge de España que se disputará en el Isla Canela Links de Huelva, torneo en el que ha accedido por ranking.

También participará en Layos el otro profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual, que igualmente estuvo en el Open de Ciudad Real PGA de España, aunque en su caso no logró superar el corte después de sendos recorridos de 70 y 71 golpes. El soriano explicaba que el primer día “no jugué muy bien, pero al ser un campo medianamente fácil haces un resultado bueno o medio decente”, mientras que en la segunda vuelta iba “bastante bien” y “me quedaban 4-5 hoyos en los que tenía que hacer 3 birdies para superar el corte, pero hice un bogey en el penúltimo par 3 y ya me quedé sin opciones”, se lamentaba Pascual.