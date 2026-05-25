El San José-Turégano, una de cal y otra de arena en los enfrentamientos esta temporada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José se medirá al Turégano C.F. en la final de la fase de ascenso a Tercera División. Ambos equipos se enfrentaron en temporada regular dentro del Grupo A, enfrentamientos que acabaron con un triunfo para cada equipo. El choque de ida en el Municipal de El Burgo, en tierras segovianas, podría tener lugar este sábado a las 18.00 horas.

El primer encuentro entre ambos equipos tuvo lugar en Garray en pasado mes de noviembre en la jornada 12 de competición. En ese compromiso, el equipo de Carlos Carramiñana se imponía por 3-0 a su rival con tantos dos tantos de Edipo en los minutos 25 y 90+ y otro de Vargas en el 42. Ese mismo resultado, se lo devolvían los segovianos al San José en la vuela, en la jornada 27 hace poco más de un mes, al vencer por 3-0 con goles de Alcubilla en el minuto 39 y de Rogero en el 46 y 80. En otras palabras, la final de la fase de ascenso a Tercera se disputará entre dos equipos que están muy parejos y que se conocen bien después de los enfrentamientos de esta temporada.

El C.D. San José, al ser segundo del grupo, tiene el factor campo a su favor por lo que disputará la vuelta en casa. En este sentido, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol tiene fijado el choque de ida en tierras segovianas para este sábado a las 18.00 horas. De cara al choque de vuelta en Garray, el equipo colegial podrá contar con su goleador, Edipo Rodríguez, tras cumplir la sanción disciplinaria impuesta por Competición.

Hay que señalar que el Turégano entró en zona de play off de ascenso este mismo mes de mayo a raíz de una resolución del Tribunal del Deporte de Castilla y León por la que los segovianos recuperaban cuatro puntos en la clasificación. Precisamente esa resolución venía a revocar la decisión inicial de los comités de disciplina deportiva de la RFCYLF a raíz de una alegación presentada por el C.D. Calasanz por alineación indebida de los segovianos al vulnerar el artículo 192.2 del Reglamento General de la Federación.