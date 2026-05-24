El San José supera a La Bañeza y se medirá al Turégano en la final del ascenso a Tercera

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José disputará la final de la fase de ascenso a Tercera División tras superar en primera ronda a La Bañeza por 3-1 en un encuentro más igualado de lo que refleja el marcador final en el día que Jorge Ruiz Aguado colgaba el silbato. Un encuentro que pudo ganar cualquiera de los dos equipos se decantó para los sorianos en la prórroga. Los de Carlos Carramiñana se enfrentarán al Turégano en la final por el ascenso y, pase lo que pase, tendrán premio. Por un lado, dar el salto de categoría; por otro disputar la Copa del Rey.

No lo tuvo fácil el San José para superar a La Bañeza y eso que el choque se le puso de cara nada más comenzar. En el minuto 4 Gonchi disparaba a puerta desde el centro del campo, la pegaba bien, tan bien que sorprendía a Flecha, estando como debía estar en la frontal del área.

La Bañeza, que arriba demostró tener jugadores con talento, no acusó el golpe. A los 13 minutos trenzaba una buena combinación por banda izquierda y el balón llegaba la frontal escenario desde donde Bryan fijaba las tablas. En esa primera parte tuvo ocasiones el San José para marcar, la más clara en el 28 cuando Diego recogía un balón largo y se plantaba ante Flecha. Regateaba al arquero visitante pero la zaga hacía bien la cobertura y la jugada se saldaba sin mayores consecuencias.

La Bañeza combinaba bien en ataque y al final de la primera parte acrecentó ligeramente sus llegadas. En el 39 protagonizaban otra buena combinación y el disparo de Anta de iba por encima del travesaño. Ya en el 44 volvían a la carga y disparaban dos veces de forma consecutiva sobre la meta de Teje. En una de ellas el balón tocaba en la mano de un defensor local y el colegiado pitaba penalti. Prieto lanzaba la pena máxima, engañaba a Teje con un toque sutil y ajustado al palo, tan ajustado que el balón se iba fuera.

La reanudación estuvo marcada por pro la falta de ocasiones y por la entrada de Manyu al terreno de juego. Las ocasiones, una clara para los visitante en el 70, un disparo que Teje tocaba para desviar a córner por encima del larguero. En el área rival respondía el San José con un centro desde banda derecha que remataba Manyu. Parecía que el balón se colaba pero desde el suelo, Flecha sacaba la mano para evitar un tanto que hubiera evitado la prórroga.

Fue ahí donde el San José inclinó la balanza a su favor y donde, ahora sí, Manyu, recién salido de una lesión, no perdonaba. Corría el minuto 92 cuando el ariete del San José recibía un balón filtrado entre líneas y se plantaba ante el arquero. En el mano mano, el atacante enviaba el balón a la red. En esa primera parte de la prórroga, pudo empatar La Bañeza. En el 103, un disparo de Jon se iba desviado y un minuto después, un disparo de Christian se estrellaba en el larguero. En la segunda parte de la misma, apretaba La Bañeza y en el minuto 110 un disparo a la media vuelta superaba se iba fuera por poco con Teje ya superado. La tranquilidad para los colegiales llegaría a cuatro minutos del final tras un robo de balón en la salida bañezana que Iraola no desaprovechaba para marcar en el mano a mano con el arquero.