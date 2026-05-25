El C.A. Numancia de billar seguirá en Primera tras arrollar por 8-0 al San Adriá

Un jugador del club soriano se prepara para golpear una bola.CÍRCULO AMISTAD NUMANCIA DE BILLAR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia continuará una temporada más en Primera División tras lograr una contundente victoria por 8-0 frente a Sant Adrià en la decimocuarta y última jornada de la Liga Nacional de Billar A Tres Bandas, disputada el sábado en el Casino Amistad Numancia.

El conjunto soriano afrontaba la cita con la necesidad de sumar al menos un empate para asegurar matemáticamente la permanencia. Sin embargo, lejos de especular, el equipo respondió con autoridad y firmó el resultado más amplio de toda su temporada. La derrota de Palma en Granollers habría permitido incluso una derrota del equipo soriano, pero los jugadores numantinos no dejaron espacio para las cuentas.

Así queda la clasificación de la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas tras la disputa de la última jornada.HDS

El trabajo quedó prácticamente encarrilado desde el primer turno. Eduardo Molina y Felician Farcas sacaron adelante sus respectivos encuentros y dejaron sellada la permanencia del equipo. En el segundo turno, César Martinicorena y Carlos Cortés completaron la jornada con nuevas victorias para cerrar un rotundo 8-0, el primer marcador completo favorable conseguido por el club durante la temporada.

En el plano individual, Carlos Cortés volvió a convertirse en uno de los nombres destacados del conjunto soriano. El jugador finalizó la competición en la 11ª posición entre un total de 123 jugadores, pese a haber disputado un encuentro menos.

También sobresalió el papel de Pedro Camarero, uno de los jugadores más regulares del equipo durante el curso y que únicamente se perdió dos encuentros.

Junto a ellos, César Martinicorena, Felician Farcas y Eduardo Molina aportaron una importante cantidad de puntos a lo largo de la temporada, en una plantilla que también contó con las participaciones de Rafael Soto, Jerónimo Miguel, Juan Ignacio Osuna, Fernando Méndez y Jesús Barquín.

En total, una decena de jugadores formó parte del equipo durante la campaña, que terminó además con un promedio general cercano a 0,800, una cifra considerada notable dentro de la categoría.