Georgiev Team 'arrasa' en Madrid y logra varios campeones con billete para el Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Georgiev Team de Soria protagonizó un sobresaliente fin de semana en el Campeonato Oficial de la Comunidad de Madrid de Kickboxing y Muaythai, celebrado en Guadalix de la Sierra, donde los deportistas sorianos regresaron con varios títulos, medallas y clasificaciones para el Campeonato de España.

La expedición dejó una actuación muy sólida en distintas modalidades, destacando especialmente la figura de Rubén Sánchez, que se proclamó doble campeón. El soriano conquistó el oro en K1 -67 kilogramos, resolviendo la final por KO en el tercer asalto, y también se llevó el triunfo en -63 kilogramos por puntos.

También firmó un gran campeonato Ángel Gabriel, que logró un doble título al proclamarse campeón en Kick Light -79 kilogramos y en K1, donde selló la victoria mediante KO en el segundo asalto.

En categoría femenina, María Risso consiguió una doble medalla de plata en Light Contact y Kick Light -60 kilogramos, además de destacar por tratarse de su estreno competitivo. Otro de los nombres propios fue William Michele, que logró un doble campeonato tras imponerse en Kick Light y Low Kick, este último después de un combate muy disputado.

La representación soriana sumó además nuevas medallas con Antonio Moreno, que se proclamó subcampeón en Light Contact tras encadenar cuatro victorias consecutivas. El competidor alcanzó también las semifinales de Kick Light, aunque una lesión de rodilla le impidió continuar en competición.

Por su parte, Nora Sanz Martín cerró un brillante debut al conseguir una medalla de plata en Kick Light y un bronce en Light Contact, dejando además una gran imagen sobre el tatami en sus dos primeras disciplinas competitivas.

Los resultados obtenidos permiten además que varios integrantes del Georgiev Team hayan conseguido la clasificación para el Campeonato de España, culminando así un fin de semana especialmente exitoso para el club soriano.