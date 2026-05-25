Marina Muñoz, bronce en el Campeonato de España de Media Distancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nacho Gálvez y Helene Alberdi se coronan en el histórico e inaugural Spain T100 Pamplona-Navarra. El Spain T100 Triathlon también incluyó el Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia, que se celebra en Pamplona-Navarra por cuarta vez [2017, 2022, 2024 y esta edición], reuniendo además a 2.000 atletas aficionados. En la competición femenina, la triatleta del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz, subió al pódium en tercera posición del Nacional.

Todos ellos compitieron en un circuito similar al de los profesionales profesionales, que incluyó la espectacular natación de 2 km en el embalse de Alloz, un recorrido ciclista rompepiernas de 80 km en línea por las hermosas carreteras de Navarra hasta llegar a Pamplona, y una carrera a pie final de 18 km por el casco histórico de la ciudad, que culminó en la emblemática Plaza del Castillo.

La competición femenina tuvo un nombre propio en el agua: María Vilas. La triatleta firmó una exhibición en solitario deteniendo el crono en 26 minutos y 23 segundos. Tras su estela, un grupo perseguidor comandado por Helene Alberdi, Marina Muñoz y Anna Noguera enfilaba la transición dispuestas a remontar en el sector ciclista. María Vilas tiró de casta para retener el liderato al término de los 80 kilómetros de ciclismo. Sin embargo, la ventaja se reducía sustancialmente: Marina Muñoz la acechaba muy de cerca, mientras que Helene Alberdi y Anna Noguera, algo más rezagadas, se calzaban las zapatillas dispuestas a jugárselo todo a una carta en las tres vueltas de carrera a pie.

En la última transición, la prueba guardaba un desenlace vibrante. Helene Alberdi desplegó un ritmo demoledor a pie, logrando cazar a Vilas justo en el ecuador de la segunda vuelta. A partir de ahí, la vasca puso la directa hacia la línea de meta para coronarse de nuevo como Campeona de España en Pamplona, deteniendo el reloj en 3 horas, 52 minutos y 23 segundos. María Vilas, exhausta pero firme, logró amarrar una merecidísima medalla de plata entrando a poco más de dos minutos de la ganadora, mientras que Marina Muñoz completó el podio llevándose la medalla de bronce.