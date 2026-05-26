Fran Valero: "La eliminatoria del San José estará igualada, hay que salir vivo de Segovia"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Le pedimos a Fran Valero un favor. Le pedimos al técnico del C.D. Calasanz, equipo soriano y flamante campeón del Grupo A y ya equipo de Tercera División, que analice al Turégano C.F., rival del también equipo soriano C.D. San José en la final de la fase de ascenso a Tercera. Y lo hace con análisis clínico de un conjunto segoviano al que conoce bien por haberse enfrentado a ellos esta temporada. "La eliminatoria estará igualada, hay que salir vivo de allí", señala en relación al encuentro a jugar en el Municipal de El Burgo.

El Turégano finalizó en tercera posición del Grupo A tras recuperar cuatro puntos poco antes de que finalizara la fase regular a raíz de una resolución del Tribunal del Deporte de Castilla y León. "El Turégano es un rival muy duro, complicado, que tiene quizás la mejor plantilla de toda la categoría, un conjunto con muy buenas individualidades en todas sus líneas", relata el preparador del Calasanz.

Fran Valero destaca la calidad del equipo segoviano e igualmente su fortaleza en casa, un ejemplo que vivió en su propias carnes el C.D. San José en abril al perder allí 3-0. "En su casa es un equipo muy fuerte. Tiene comienzos arrolladores y luego administra muy bien las ventajas, en esto se parece un poco al San José. Cuando está por delante en el marcador es un equipo que puede volver a golpear, tiene arreones muy duros que hay que intentar frenar", añade el preparador calasancio.

Fran Valero destaca a algunos jugadores del equipo segoviano como Alcubilla o Quino y explica que cuenta con delanteros "muy potentes", jugadores que van muy bien de cabeza, mientras que atrás cuenta con futbolistas veteranos a los que quizás se les puede hacer daño con velocidad.

"La ventaja que tiene el San José es que juega la vuelta en casa. Tiene una experiencia importante de la visita que realizó a Turégano, tiene que intentar corregir los errores que tuvieron allí. Lo fundamental es salir vivo de allí porque su afición aprieta mucho y el equipo mete mucha intensidad en sus comienzos. Tiene que aguantar para intentar cerrarlo en la vuelta", significa para señalar que el Turégano está en un gran momento y poner como ejemplo de su dificultad como local el 4-1 que le endosó al Betis en la otra semifinal por el ascenso.

Fran Valero considera que, por mucho que mentalices a los jugadores, es difícil jugar en el Municipal de El Burgo ya que el Turégano es un equipo que, si te encierras atrás, tiene la paciencia suficiente para jugar e igualmente maneja otras muchas situaciones del juego guardando similitudes, en ciertos aspectos, con el grupo que maneja Carlos Carramiñana.