Daniel Berná lidera el Circuito de Madrid de Profesionales tras ganar en Layos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná dio continuidad a su gran momento de forma al conquistar el título, este lunes, en la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales disputada en el Layos Casa Campo (Toledo). Gracias a su triunfo, el jugador del Club de Golf Soria es el nuevo líder del ranking de la Orden de Mérito Circuito de Madrid de Profesionales 2026.

La cita toledana era la sexta del circuito madrileño, y Daniel Berná llegaba a ella tras su segunda plaza en el reciente Open de Ciudad Real PGA de España. El jugador del Club de Golf Soria prolongó esa buena racha al imponerse de manera convincente, cerrando la jornada con una sobresaliente tarjeta de 67 golpes (5 bajo par), uno menos que Santiago Luna y dos menos que Carlos Balmaseda y Antonio Hortal, todos ellos representantes consagrados del golf madrileño.

Daniel Berná tuvo un arranque espectacular plasmado en tres birdies y un eagle en los ocho primeros hoyos –comenzó su vuelta en el 15–, y mantuvo ese -5 en el resto del recorrido para hacerse con el título con una actuación muy sólida.

Sobre su momento de forma, Berná explicaba que "he jugado muy, muy bien, he fallado muy pocos golpes" decía, para añadir que está en una línea muy constante en la que "estoy jugando correcto desde el tee, pegándole muy bien a los hierros y pateando bien, tampoco espectacular, pero bien”.

El soriano está protagonizando un inicio de temporada brillante materializado en las dos victorias conseguidas previamente en el circuito madrileño: el Campeonato de Madrid de Profesionales Match Play y la prueba de dobles junto a su compañero de club Raúl Pascual. Además, Berná también firmó un segundo puesto en la V Prueba del circuito. Pese a ello, no quiere distraerse ni un ápice

saboreando los resultados conseguidos: “Estoy contento con otra victoria, he empezado muy bien el año, pero el jueves hay una competición nueva, así que hay que seguir”, precisaba Berná en referencia al Challenge de España que se disputará del jueves al sábado en el Isla Canela Links de Huelva y al que el soriano Berná ha accedido por ranking.

En el Layos Casa Campo también compitió Raúl Pascual, que terminó en el puesto 14, con 73 golpes, 1 sobre par. El jugador soriano firmó una primera mitad del recorrido más irregular en la que alternó buenos golpes con hoyos menos afortunados, como el doble bogey del 16, para luego mostrarse más regular y ofrecer una segunda parte de la jornada sin fallos.