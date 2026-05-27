Javier Bajo: "La afición está enchufada porque jugamos con gente joven y del pueblo"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Ágreda afronta otro hito histórico en los próximos 15 días. El equipo soriano se juega su regreso a la Primera Regional de Aragón. Para ello, tras imponerse al Inter Azuara en la ronda previa, deberá superar ahora al C.D. Monreal, a la postre, también segundo clasificado del otro grupo de Segunda Regional. Una posibilidad que llena de ilusión a la localidad del Moncayo de cara al choque de este domingo en tierras del Moncayo a partir de las 17.00 horas.

Cartel del encuentro de este domingo entre la S.D. Ágreda y el C.D. Monreal.HDS

Es así porque la actual plantilla de la S.D. Ágreda está compuesta por jugadores jóvenes, de 18 y 20 años, de la localidad a los que se añade algún veterano. "Tenemos una plantilla joven que viene de una hornada de juveniles. La idea era ver cómo respondían esta temporada y ahora hay que darlo todo. La gente está enchufada porque es gente joven y de Ágreda", señala Javier Bajo, presidente de la S.D. Ágreda.

Uno de los onces de esta temporada del joven equipo agredeño.@angel_agreda84

Esa afición enchufada al equipo quedó patente durante el partido del pasado domingo ante el Inter Azuara que terminó con empate a dos y dio el pase a la final a los sorianos. "El domingo hubo mucha gente. Igual entraron 800 ó 900 personas en La Arquilla, entre ellos unos 100 seguidores del Azuara. Hubo un ambiente fenomenal y se nos terminó hasta la cerveza en el Bar", añade Javier Bajo.

Ese es el ambiente que se quiere conseguir este fin de semana en la ida ante el Monreal, un apoyo de la grada que suponga un plus de energía para la joven plantilla agredeña. En este sentido, Javier Bajo admite que la entidad se encuentra en un gran momento al contar con 140 jugadores en sus filas "la cifra más alta de los últimos 20 años", una cifra que es una "barbaridad" para un pueblo de 3.000 habitantes.

Ese apoyo será esencial para intentar doblegar a un C.D. Monreal al que ya se han enfrentado en otras ocasiones y "siempre es complicado". "Nos han dicho que arriba tiene dinamita", indica el presidente agredeño. El C.D. Monreal superó en las semifinales de ascenso al Pedrola, un rival al que el Ágreda superó en fase regular y que no debe servir de referencia para evitar cualquier atisbo de confianza.

El ascenso de categoría permitiría la disputa la próxima temporada de un nuevo derbi del Moncayo entre S.D. Ágreda y A.D. Ólvega, algo bonito de ver dadas las buenas relaciones institucionales entre ambos clubes hasta el punto de que no se descarta realizar una especie de jornada conjunta de convivencia entre ambas entidades deportivas.