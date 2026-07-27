El agro soriano resiste y soporta un escaso 3% del desempleo provincial

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria cerró el mes de junio con un total de 2.439 personas en situación de desempleo. De ellos únicamente 77 corresponden al sector agrícola y ganadero, según los últimos datos del Sepe (Servicio Público de Empleo). Esta cifra sitúa el peso del paro en el campo en un modesto 3,16% sobre el total provincial, reflejando la alta capacidad de absorción de mano de obra que mantiene el sector agropecuario soriano frente a otros sectores de la economía local.

Además, de este grupo de trabajadores del campo en búsqueda de empleo, 36 residen en Soria capital, lo que supone que casi la mitad (46,75%) de los parados del sector primario provincial se concentran en la capital soriana frente a los 53,25% que residen en el medio rural. Con estos datos sobre la mesa, se evidencia que un porcentaje significativo de los profesionales y peones agrícolas fija su residencia en la capital soriana por oferta de servicios y vivienda, desplazándose diariamente a las explotaciones de la provincia para trabajar.

En cuanto a la comparativa intermensual, frente a las 107 personas que demandaban empleo en la agricultura al cierre de mayo, el mes de junio concluyó con 77 desempleados, lo que supone una reducción de 30 personas en las listas del paro agrícola, equivalente a una bajada del 28,04% en tan solo 30 días. El descenso coincide con el inicio de las labores estivales en el campo y la intensificación de las campañas agrícolas en la provincia, que han ejercido como un potente motor de absorción de mano de obra.

Sin embargo, a pesar de la contundente caída mensual registrada respecto a mayo, la comparativa interanual del mercado laboral en el campo soriano arroja un ligero incremento en las cifras de desempleo. Con los 77 parados contabilizados al cierre de junio, la provincia registra 7 desempleados más en el sector primario que en el mismo mes del año anterior, cuando en junio de 2025 la cifra se situaba en 70 personas. Esto representa un aumento del 10%.

De esta forma, mientras que el sector servicios aglutina la gran mayoría de los demandantes de empleo en la provincia, la actividad agraria continúa mostrando una estabilidad notable en sus cifras de paro.

Contratos

En lo que se refiere a los contratos, tomando como base la última estadística del Sepe, el mercado laboral soriano cerró el mes de junio con un total de 2.849 contratos firmados, de los cuales 160 correspondieron al sector agrario y ganadero. Esta cifra representa el 5,62% de la contratación total de la provincia durante dicho periodo, consolidando el dinamismo estival de las actividades agrícolas y ganaderas en la economía local.

Asimismo, de los 160 acuerdos laborales suscritos en el sector primario, 33 se formalizaron en Soria capital, lo que supone que el 20,63% de la contratación agraria provincial tuvo lugar en la capital frente al 79,37% firmados en el medio rural.

A pesar de la importante reducción del desempleo en el campo durante el inicio del verano, el volumen de nuevas contrataciones en el sector agrícola soriano experimentó un frenazo en junio. La provincia registró 160 contratos en el sector primario en junio, frente a los 230 firmados en mayo, lo que supone un descenso de 70 contratos y una caída del 30,43% en la actividad contractual intermensual.

A pesar de representar un porcentaje reducido del paro total gracias a su alta capacidad de absorción de mano de obra durante las campañas estivales, la agricultura y la ganadería sostienen gran parte de la actividad económica de los municipios de la zona. Asimismo, este sector no solo garantiza la producción de alimentos y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sino que también contribuye de forma directa a fijar población en el territorio y a mantener vivas las tradiciones y el tejido social de los pueblos sorianos.