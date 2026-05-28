El entrenador del C.D. San José quiere poner "la guinda" a una magnífica temporada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José ya vela armas de cara a la final de la fase de ascenso a Tercera División ante el Turégano CF. Los sorianos afrontan la eliminatoria con el objetivo de poner la "guinda" a una gran temporada, colofón que pasaría por lograr el ascenso a Tercera. De no lograrlo, el premio de consolación, un gran premio, para los colegiales sería disputar la Copa del Rey.

El entrenador del C.D. San José, Carlos Carramiñana, no esconde la gran temporada del equipo reconoce que "para nosotros es difícil llegar hasta aquí", siendo igualmente ambicioso al afirmar que ahora tienen que poner "la guinda con el ascenso a Tercera División".

No será tarea fácil por la entidad del rival. Un Turégano que perdió 3-0 en Garray pero venció por 3-0 en su campo. Además, los segovianos no pierden un partido desde el pasado 20 de diciembre cuando cayeron por 3-2 ante el C.D. Belorado en tierras burgalesas. "Va a ser una eliminatoria muy igualada. En Soria ganamos 3-0 y en Turéganos perdimos por ese mismo resultado. Quizás ellos tiene más experiencia que nosotros porque llevan cinco años disputando fases de ascenso, es una experiencia que intentaremos igualar con ilusión", relata el técnico del San José.

Durante la semana el preparador del líder y ya ascendido Calasanz. Fran Valero, apuntaba a la fortaleza de los segovianos en su cancha. Una máxima en la que coincide el preparador del San José al reconocer que, cuando sale el calendario, es uno de los partidos en los que se fijan: "Es uno de los campos que miramos porque es difícil, por la afición, por el terreno de juego, por el rival. Es complicado".

Al hablar del rival, Carramiñana destaca "el conjunto" del Turégano, el bloque, por encima de las individualidades aunque añade que tiene jugadores a seguir como Alcubilla, Rogero o Quino. Al hablar de las claves del partido el preparador del San José apunta a las áreas. "Creo que la clave serán las áreas, tener la concentración que en la liga no tuvimos. El Turégano es un equipo que con poco te genera peligro y tenemos que estar concentrados en labores defensivas. En ataque tenemos gente que puede ser determinante y en este sentido podemos darles algún susto", añade el preparador del San José quien no esconde su deseo de vivir en la vuelta el ambiente que el pasado domingo hubo ante La Bañeza.

Carlos Carramiñana añade que el trabajo de la temporada está hecho en el sentido de que, para disputar estos partidos, no hace falta motivar a sus jugadores. "La motivación sale sola. Nosotros daremos tres o cuatro pinceladas técnicas que puedan ayudar y debemos seguir la dinámica de la temporada. Confío plenamente en los jugadores", relata.

De cara al choque de este sábado es muy posible que el equipo no esté solo en Turégano. A petición de la afición, el C.D. San José ha puesto un autobús para aficionados que saldrá siempre y cuando se complete un número de plazas. "El club ha hecho ese esfuerzo y vamos a confiar en que salga", indica Carlos Carramiñana quien, para el partido de vuelta, recupera a Edipo tras varios partidos de sanción, un jugador que ha sido determinante durante la temporada.

La vuelta el domingo a las 12.00 horas

El partido de vuelta ante el Turégano tendrá lugar el próximo 7 de junio en el campo de San Juan de Garray. El C.D. San José se está planteando fijar el mismo para las 12.00 horas.