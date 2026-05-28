Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado, con prescripciones, el informe del proyecto ‘Ampliación y mejora de la Red de itinerarios Soria Paraíso del Deporte’, promovido por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Se van a acondicionar y señalizar tres nuevos itinerarios para la práctica de la bicicleta de montaña (MTB) en la zona Soria Occidental, en concreto los itinerarios ‘Sendas de mi Pueblo’ en el entorno de la localidad de Zayas de Torre con 70 kilómetros de recorridos, la Ruta MTB de Espejón, que une esta localidad con el Cañón del Río Lobos de 43 kilómetros, y el itinerario ‘Deza Resiste’ en la zona oriental de la provincia, en Deza, con 45 kilómetros.

Igualmente se van a acondicionar dos senderos para bicicleta de montaña en 2 localizaciones: en Tierras Altas, entre las localidades de Fuentes de Magaña y Cerbón, de entre 3 y 4 kilómetros de longitud, y en Cabeza Alta, entre Duruelo de la Sierra y Navaleno de entre 3 y 4 kilómetros de longitud.

Finalmente, en Beratón, se van a acondicionar, señalizar y dotar de infraestructuras básicas a los itinerarios senderista locales existentes y convertirlos en recursos convergentes con el futuro parque natural de la zona. Tres de los cuatro senderos están parcialmente habilitados y la actuación se apoya en estas infraestructuras originales si bien habrán de renovarse todos los elementos para convertirlos en aptos y compatibles con la futura e inminente declaración de la zona como parque natural. El cuarto, nunca se ha habilitado y requiere de cierta limpieza y acondicionado previos a su señalización.

Además, tras dos años de funcionamiento de los itinerarios inicialmente acondicionados, se hace necesaria una mejora en algunos de ellos, consistente sobre todo en correcciones de algunos tramos que han empezado a presentar riesgo de erosión, aún muy inicial, pero que sin una intervención temprana podrían echar a perder el trabajo realizado, se va a proceder a mejorar sustancialmente la señalización de las rutas existentes, mediante añadido de nuevas unidades de señalización, mejora de algunos elementos actuales y corrección de algunos elementos deteriorados o no aptos para la ubicación donde se instalaron.

La autorización de las obras se realiza con prescripciones técnicas. Se autorizan desbroces, pero no desmontes ni la colocación de señalética sobre ningún yacimiento, si no es imprescindible; cualquier movimiento de tierras en los yacimientos deberá contar con el preceptivo control arqueológico; no se colocarán balizas en la zona que coincide con la vía romana de Uxama; en cuanto al itinerario que atraviesa el yacimiento de Peñalcázar se deberá modificar evitando su paso por el yacimiento; la señal de inicio de itinerario en Deza se colocará de forma que no se produzca afección visual sobre la iglesia; cuando en algún recorrido se pase por zonas con posibilidad de desprendimientos se debería indicar en la cartelería; y si durante el desarrollo de cualquier trabajo se produjese el hallazgo casual de restos arqueológicos, los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de cualquier índole, sí aquéllas hubieran sido la causa del hallazgo casual, y comunicarán este inmediatamente a la Administración.