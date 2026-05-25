La CHD organiza cuatro rutas interpretativas en Soria en el marco del RestauraRíos 2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha organizado para este sábado, 30 de mayo, cuatro rutas interpretativas en distintos entornos fluviales de la provincia de Soria dentro de la programación previa del V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos 2026. El Congreso se celebrará en Soria entre los días 10 y 12 de junio, según han recordado desde la CHD.

Estas cuatro rutas son gratuitas y contarán con la participación de un guía especializado que explicará a los asistentes conceptos básicos sobre la dinámica fluvial, la ecología de los ríos, los principales problemas ambientales que les afectan y las posibles soluciones desde la perspectiva de la restauración fluvial, informa Europa Press.

A través de esta actividad, se busca acercar a la sociedad los contenidos y objetivos del RestauraRíos, fomentando además una mayor concienciación e implicación social en la conservación y el cuidado de los ecosistemas fluviales.

La ruta de 'La Fuentona' tendrá una distancia de 6,2 kilómetros; la del 'Cañón del Río Lobos' será la más extensa con 11,65 kilómetros; 'Soria-Numancia' caminará por el entorno del río Duero durante 7,4 kilómetros y, por último, la cuarta ruta 'Vinuesa-Molinos de Duero' tendrá una longitud de 7,84 kilómetros.

Todas las rutas tendrán como punto de salida y llegada la parada 33 de la calle Postas. El horario de salida será a las 9.00 horas y la vuelta a las 14.00 horas.

Las plazas son limitadas y la edad mínima de participación es de 5 años. Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, gorra y protector solar, agua y comida suficiente, y móvil cargado.

La organización se realiza junto con Wetlands International Europe a través del programa Life de la Unión Europea, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).