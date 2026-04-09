Casi 4.000 personas pasaron por las casas del parque de Soria en Semana Santa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las casas del parque de Soria recibieron durante Semana Santa (del jueves 2 abril al domingo día 5) un total de 3.948 visitantes, 459 más que en 2025, lo que significa un incremento respecto al año pasado del 13,16%. Estas casas son los cinco centros informativos e interpretativos que la Junta de Castilla y León tiene distribuidos en diferentes espacios naturales en la provincia de Soria.

Las casas del parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, del Cañón del río Lobos, del Acebal de Garagüeta y del Sabinar y la Fuentona, así como el centro temático Aula del Bosque del Amogable, sumaron en su conjunto 759 visitas el día 2; 1.262 el viernes día 3; 1.345 el sábado; y 582 el domingo día 5.

Por lo que respecta al lugar de origen de los visitantes, los del País Vasco suponen el 20,94% del total, seguidos de quienes proceden de Castilla y León (15,46% ), Madrid (13,70%) y Cataluña (10,98%). Estas son las comunidades autónomas que aportan al menos un diez por ciento al total de visitantes, seguidas muy de cerca por Aragón (9,42 %) y superando el siete por ciento únicamente Navarra (7,94%). Los castellanos y leoneses son quienes en mayor número visitaron las casas del parque del Sabinar y La Fuentona, el Acebal de Garagüeta y el Aula del Busque, los vascos el centro de la Laguna Negra y los madrileños la instalación del Cañón del río Lobos.

Las casas del parque y los centros temáticos son infraestructuras de uso público concebidas como puntos de información y encuentro de las áreas naturales protegidas de Castilla y León, tanto para los visitantes como para la población local.

Son atendidos por equipos de educadores e intérpretes ambientales especializados en cada espacio natural, y bien a través de los propios educadores o también mediante visitas a sus salas expositivas ofrecen información pormenorizada y cercana de todas las riquezas de las áreas naturales y sus entornos: biodiversidad y etnografía, entre otros, así como las distintas posibilidades de disfrute que nos brindan a través de las redes de senderos, miradores, áreas recreativas u otros elementos de interés.

Las casas del parque se distribuyen por la Red de Espacios Naturales Protegidos (REN), siendo la puerta de acceso recomendada a los mismos. Los centros temáticos, distribuidos en distintas áreas naturales, acercan a diferentes especies emblemáticas concretas y hábitats de la Comunidad.

Uno de sus objetivos principales es ofrecer los conocimientos necesarios para facilitar un acercamiento respetuoso a estas áreas singulares, y disponer de las claves necesarias para identificar, valorar e interpretar el patrimonio cultural y natural de estos lugares.

Casa del Parque de la Laguna Negra

La Casa del Parque Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión - Museo del Bosque, ubicada en Vinuesa, es el centro de interpretación de este importante y singular espacio natural protegido y el que más visitas registró en este periodo, sumando 1.558, un 10,50% más que en 2025 (1.410).

El Parque Natural está situado al norte de la provincia de Soria. Ocupa la Laguna Negra de Urbión, su entorno boscoso y los circos glaciares de la vertiente norte y noroeste de la Sierra de Urbión. Se encuentra dentro de la comarca de pinares, en las áreas de mayor altitud de los términos municipales de Duruelo de la Sierra, Covaleda y Vinuesa.

Por días, el Sábado Santo fue el de mayor afluencia, con 553 visitas, lo que sitúa a este centro y en este día como el de mayor registro en Semana Santa en la provincia. El viernes recibió 446 visitas, el jueves 311 y el domingo 248.

Casa del Parque del Cañón del Río Lobos

Ubicada en Ucero, en el punto kilométrico 16 de la carretera SO-920 que une las localidades de El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe, la Casa del Parque del Cañón del río Lobos es el punto de referencia para organizar las visitas a este espacio natural.

Sus instalaciones albergan el Aula del Río del Rincón del Ucero, uno de los centros de referencia de nuestra comunidad en los temas referentes a la pesca, desde el punto de vista teórico y práctico.

La dotación expositiva tiene como eje vertebrador el agua, responsable del modelado del Cañón del Río Lobos, elemento principal en el uso del edificio y terreno de juego en el que se desarrolla la actividad del Aula del Río.

Ha sido el segundo centro más visitado en Semana Santa, con un registro de 1.294 entradas, un 8,10 por ciento más que en 2025 (1.197). El día de mayor afluencia fue el sábado (455), seguido del viernes (426), el jueves (279) y el domingo (134).

Quienes más se han acercado a la Casa del parque del Cañón son los ciudadanos de la Comunidad de Madrid (20,86 por ciento), seguidos de los del País Vasco (19,65 por ciento), Castilla y León (16,16) y Cataluña (10,93 por ciento).

La Casa del Parque del Sabinar y La Fuentona, situada en el antiguo Palacio de Santa Coloma, a la entrada de la localidad soriana de Muriel de la Fuente, es el centro de interpretación de los espacios naturales del Monumento Natural de La Fuentona y de la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor. Ambos espacios se ubican en la parte más occidental de la Sierra de Cabrejas, en una zona de transición entre la llanura del Duero al Sur y las Sierras de Urbión y Neila al Norte.

Con un total de 662 visitas, registró un incremento respecto al mismo periodo de 2025 (543) del 21,92 por ciento. Es el único centro que recibió a más turistas en la jornada del viernes (266) que en la del sábado (167), seguido del domingo (135) y el jueves (94).

El edificio de la Casa del Acebal ocupa la antigua vivienda de los maestros de Arévalo de la Sierra, a menos de 40 kilómetros de la capital. Es un centro de referencia que muestre la importancia de los acebales de estas sierras, donde aparecen los bosquetes más extensos de todo el Sistema Ibérico, destacando la propia Reserva Natural del Acebal de Garagüeta y otras acebedas próximas, como el de la Dehesa de Oncala.

Este centro también incrementó sus visitas (6,09 %) respecto al pasado año, pasando de 312 en 2025 a 331 en este pasado periodo de Semana Santa. Registró 122 el sábado, seguido del viernes, con116; el jueves, con 49; y el domingo, con 44.

Regulación

Durante este periodo también se ha puesto en servicio el sistema de información y regulación de accesos en los aparcamientos de tres espacios naturales. En el Cañón del río Lobos se expidieron 1.226 tiques (1.120 en 2025); en la Laguna Negra 1.694 (1.434 en 2025) y 674 en el Sabinar y La Fuentona (627 en el pasado año).

En total, 3.595 recibos, cifra que supone un incremento del 12,98% respecto a los 3.181 emitidos en 2025.