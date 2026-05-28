Los infantiles de C.V. Río Duero y Sporting ya están en Cuartos de sus Campeonatos de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los equipos infantiles de C.V. Río Duero y Sporting Santo Domingo ya están en octavos de final de sus respectivos Campeonatos de España, masculino y femenino, que se disputan en Castellón de la Plana y Llanes respetivamente.

El Hospital Latorre Sporting ya es uno de los 16 mejores en el Campeonato de España Infantil FemeninoC.V. SPORTING SANTO DOMINGO

En el Nacional Masculino, el equipo del C.V. Río Duero pasó a octavos tras imponerse en los tres encuentros de fase previa ante C.V. Mataró por 3-1 (29-27/25-17/19-25 y 25-18); Adesa 80 por idéntico resultado (15-25/25-15/25-21 y 25-16); y Jealsa Boiro por 3-0 (25-18/25-21/25-19). El filial celeste se medirá en octavos de final al Bus San Roque a las 11.30 horas y, de pasar, jugarían igualmente los cuartos por un puesto en las semifinales del sábado.

El Nacional femenino, las jóvenes del Sporting finalizaron segundas de su grupo en la fase previa tras perder ante Abloy Sanse 3-0 (25-22/25-16/25-18), superar a Playas de Llanes 0-3 (25-23/25-18/26-24) y lograr ese mismo resultado ante C.V. Logroño (11-25/10-25/19-25). El equipo soriano se mide este viernes a las 11.30 horas al Inmaculada de Gijón, a partir de las 11.30 horas, por un puesto entre las ocho mejores de España.

El equipo que logre la victoria se medirá en la eliminatoria de cuartos de final, prevista para las 19.00 horas -también del viernes- en el mismo escenario, al vencedor del duelo entre el Adecor Aire Sport de Córdoba y el Club Voleibol Torrelavega de Cantabria. El Hospital Latorre Sporting se clasificó para el Campeonato de España después de alcanzar la primera plaza en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino, en el que sólo cedió un set en dieciocho partidos. También ha conquistado esta temporada el título en la Copa de Castilla y León y la cuarta posición en la Copa de España.

Las jugadoras del Hospital Latorre Sporting que compiten en Asturias son María Algarabel, Celia de Miguel, Vanessa Draganescu, Silvia García, Martina Guiu, Marta Largo, Aisha Ramírez y las alevines Susana Espinoza y Silvia Largo. La mejor actuación del Sporting Santo Domingo en un Campeonato de España femenino data de 2024, cuando, también en Asturias, conquistó el octavo puesto en el de la categoría cadete. Otro equipo femenino del Sporting Santo Domingo -el alevín- participará, del 12 al 14 del mes de junio, en el Campeonato de España de la categoría, para el que también se ha clasificado el Sporting Río Duero masculino. Sus respectivos Campeonatos de España los van a jugar hasta cinco de los equipos surgidos a raíz del acuerdo suscrito entre el Sporting Santo Domingo y el Río Duero.