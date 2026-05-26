Las infantiles del C.V. Sporting afrontan este miércoles en Asturias el Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Hospital Latorre Sporting es uno de los 32 equipos que, a partir de este miércoles, van a disputar, en las localidades asturianas de Llanes, Ribadesella, Arriondas y Posada de Llanes, el Campeonato de España Infantil Femenino. El combinado soriano, dirigido por Juan Ignacio Osuna, se medirá el primer día de competición, a las 17.00 horas, en el Polideportivo Municipal de Llanes, al Assa Abloy Sanse de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Su segundo rival, el jueves, a las 11.30 horas, será el anfitrión, el Playas de Llanes. Y la primera fase concluirá ese mismo día, con el duelo entre el Hospital Latorre Sporting y el OCISA Club Voleibol Cultural Logroño de La Rioja, previsto para las 19.00 horas. Las sorianas han dominado el Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino, en el que sólo han cedido un set en 18 jornadas.

Las jugadoras del Hospital Latorre Sporting que competirán en Asturias son María Algarabel, Celia de Miguel, Vanessa Draganescu, Silvia García, Martina Guiu, Marta Largo, Aisha Ramírez y las alevines Susana Espinoza y Silvia Largo. Del gran dominador del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino también forman parte esta temporada Carlota Alonso, Juncal Andrés, Carmen Calvo, Adriana Mateos, Claudia Munilla, María Pellicer, Erika Romera y Celia Romero. La columna vertebral de este equipo la componen jugadoras de la generación de 2012, que, cuando se despedían de la categoría alevín -en la temporada 2023-2024-, se proclamaron campeonas de la Copa de España y conquistaron la quinta posición en el Campeonato de España de minivoley.

Hace apenas diez días, el Hospital Latorre Sporting ganó la Copa de Castilla y León, en cuya final se deshizo con mucha comodidad (3-0) del VCV Castilla de Valladolid, el equipo que conquistó el segundo puesto en el Campeonato Regional de Edad. Las sorianas vencieron en sus 18 partidos y las pucelanas sufrieron un total de tres derrotas. El Hospital Latorre Sporting también cuajó una excelente actuación en la Copa de España, disputada en Valladolid a finales del pasado mes de diciembre y en la que lo apeó del podio el Sant Cugat de Barcelona. La mejor actuación del Sporting Santo Domingo en un Campeonato de España de voleibol femenino data de 2024, cuando, también en Asturias, conquistó el octavo puesto en el de la categoría cadete.