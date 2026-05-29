El San José estará arropado en Turégano por medio centenar de aficionados en la ida de la final por el ascenso

El San José no estará solo este sábado en el partido en el campo del Turégano.MARIO TEJEDOR

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Medio centenar de aficionados del San José arroparán al equipo en el partido de ida de la final por el ascenso a Tercera Federación que desde las 18.00 horas de hoy sábado se celebrará en el campo del Turégano. El equipo colegial buscará conseguir un buen resultado en la localidad segoviana para sentenciar el salto de categoría dentro de una semana en Garray, un choque de vuelta que se disputará el domingo 7 de junio desde las 12.00 horas.

El San José ponía a disposición de sus aficionados un autobús para viajar a Turégano que finalmente no saldrá. Los seguidores colegiales viajarán a la población segoviana en coches particulares.

Carlos Carramiñana, entrenador del San José, cuenta con todos sus jugadores, a excepción de Edipo que este sábado cumplirá su último partido de sanción. De esta forma, el delantero podrá jugar la vuelta en el campo San Juan de Garray.

El San José apuesta por la solidez defensiva ante un Turégano al que esperan que saldrá desde el primer minuto con mucha intensidad en el juego ofensivo. Los sorianos tratarán de mantener su portería a cero en un compromiso de alto voltaje ya que el ambiente en el Municipal de El Burgo de Turégano está asegurado.

Carramiñana y los suyos saben del potencial ofensivo de un Turégano que en las semifinales goleaba al Betis por 4-1 en el partido de ida para dejar casi finiquitado su clasificación para la final. En la Liga regular el San José perdía 3-0 en Turégano, un resultado que no se puede repetir este sábado para los intereses de ascenso de los sorianos.

Frenar el ímpetu ofensivo de los segovianos es uno de los objetivos de un San José que sabe que la calidad de sus jugadores de arriba como Manyu, Iraola o Chuspi a buen seguro que les hará disfrutar de oportunidades para hacer algún gol en Turégano.

El encuentro estará dirigido por el colegiado vallisoletano David de León Sancho. El enfrentamiento de vuelta en San Juan de Garray del domingo 7 de junio también cuenta ya con designación arbitral en la figura del colegiado Santiago Quirce Lorenzo.