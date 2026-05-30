Del 5 al 7 de junio se celebra el XI Desafío Alto Jalón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo fin de semana, del 5 al 7 de junio, tiene lugar el XI Desafío Alto Jalón, una cita deportiva combina pruebas corriendo, en bici y nadando a lo largo de tres jornadas y dos noches, una cita para los amantes del deporte y la aventura que sirve para conocer una parte de la provincia de Soria.

La primera etapa de este años se desarrolla entre Sigüenza y Monteagudo de las Vicarías con la celebración de actividades para niños. A las 10.30 horas da comienzo la primera etapa de unos 113 kilómetros entre ambas localidades con una primera prueba de trail que discurre hasta Benamira para pasar por Medinaceli, Arcos de Jalón y de ahí a Monteagudo de las Vicarías.

Desde la localidad soriana, ya en la segunda jornada de competición, arranca esa noche la prueba nocturna entrando en tierras aragonesas hasta llegar a Calatayud. Desde la localidad aragonesa, el Desafío llega al embalse de la Tranquera para realizar el tramo a nado de dos kilómetros. Acabado el tramo de natación arranca el ciclista con una ronda de más de 100 kilómetros, con una prueba infantil incluida, con la que se pondrá fin a la segunda jornada. Esa noche se inicia del tercer día del Desafío Alto Jalón, una jornada en la que se llega a Santa María de Huerta, escenario en el que tiene lugar un tramo de BTT de 28 kilómetros hasta Iruecha. Será el últimos paso antes de finalizar en Santa María de Huerta.