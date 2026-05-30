El San José pierde ante el Turégano (2-1), y se jugará el ascenso en Garray

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los colegiales no pudieron dar la campanada y vencer en el inexpugnable feudo del Turégano CF. Un gol a la media hora de partido y otro al inicio de la segunda mitad le pusieron las cosas muy cuesta arriba al equipo de Carramiñana, que reaccionó pronto y marcó el 2-1 que le mantiene vivo en la eliminatoria.

El CD San José sabía que no iba a ser fácil derrotar al Turégano CF en su feudo, donde los segovianos llegaban invictos desde diciembre. Aún así, había que intentarlo, pero sobre todo había que intentar llegar con vida al encuentro de vuelta de la próxima semana en Garray. Había que defender con orden y cortar las internadas del equipo local, y en ello se emplearon a fondo los de Carlos Carramiñana desde el pitido inicial. Los sorianos trataban de mantener la posición y presionar arriba la salida de balón de los locales para no dejarles hacer ni acercarse a las inmediaciones del área defendida por Tejedor, y durante muchos minutos el equipo local fue dueño del balón, pero lo cierto es que apenas consiguió generar ocasiones de peligro. Mientras, los visitantes probaban suerte en algún que otro contragolpe, con balones largos y en las jugadas a balón parado, aunque tampoco Salinas tuvo demasiado trabajo en los primeros compases del encuentro.

Poco a poco, sin embargo, la intensidad del juego del Turégano CF fue en aumento y las llegadas de los locales eran cada vez más peligrosas, aunque entre la defensa y el portero conseguían mantener a cero la portería soriana y el reloj seguía corriendo en favor de los intereses del equipo de Carlos Carramiñana, que finalmente veía como su rival se adelantaba en el marcador cuando se acercaba la media hora de juego.

No cambió la dinámica del partido tras el gol, aunque el CD San José trató de dar un paso al frente, pero sin atreverse aún a asumir demasiados riesgos. Lo importante era mantener la calma, pero esta empezó a decaer en el inicio de la segunda mitad, cuando, en apenas tres minutos, el Turégano CF anotaba el 2-0 que le complicaba mucho la vida a los sorianos.

Había que meter una marcha más y asumir todos los riesgos que no se habían asumido hasta ese momento. Un gol era ahora casi vital para los de Carramiñana y a por ello se lanzaron en seguida. Y no tardó en llegar, apenas 9 minutos, cuando Jorge Gonzalo batía a Salinas y colocaba el 2-1.

El partido empezaba de nuevo pero el CD San José tenía claro que no iban a volverse locos y dejar demasiados espacios atrás a su rival, que había mostrado ya su efectividad. Así las cosas, unos y otros se mostraron muy reservones en la recta final del encuentro, mostrando un enorme miedo a encajar más goles en contra y el marcador no volvió a moverse, mostrando al final ese 2-1 que deja la eliminatoria muy abierta y al equipo de Carramiñana con muchas opciones de poder remontarla en su feudo en un encuentro que, en principio, se disputará el próximo domingo 7 de junio a las 12h.