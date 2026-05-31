Buenas noticias para el San José: recupera a su goleador Edipo para ascender a Tercera

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El San José necesita goles ante el Turégano y la mejor noticia para los sorianos es que recuperan a su goleador Edipo después de cumplir cuatro partidos de sanción. El delantero liderará el ataque de los colegiales en la gran final por el ascenso a Tercera Federación, un partido que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio desde las 12.00 horas en el campo San Juan de Garray.

Edipo era castigado con cuatro partidos de sanción por la tarjeta roja que veía en la penúltima jornada de la Liga regular ante el Coca. Una cartulina que le salía muy cara al San José ya que se quedaba sin su 'hombre gol' para el choque ante el Burgos Internacional que ponía fin a la fase regular, para las semifinales del play off de ascenso contra La Bañeza y para la ida de la final ante el Turégano.

El San José ha salido airoso de una ausencia tan importante y ahora recupera a un futbolista diferencial en esta categoría. Edipo ha marcado 22 goles esta temporada -seis de penalti- para ser el pichichi de la Primera Regional junto con el jugador del Vista Alegre Álvaro de la Iglesia.

El conjunto entrenado por Carlos Carramiñana perdía 2-1 en Turégano el sábado y necesita ganar en el compromiso de vuelta por dos goles de diferencia si no quiere jugarse el ascenso en la tanda de penaltis. Con 1-0 el San José empataría la eliminatoria y el partido se iría a la prórroga. Si en este tiempo extra no se moviese el marcador el ascenso se jugaría desde los once metros. Para no tener que llegar a la suerte de los penaltis al San José no le queda otra que ganar con un colchón de dos tantos de ventaja.

Para el partido del domingo va a ser vital que el equipo soriano no encaje goles ya que ello complicaría un poco más el ascenso. En las semifinales el San José sólo recibió un tanto ante La Bañeza y la firmeza defensiva se antoja fundamental para dar el salto a Tercera Federación.