La decisión del CD Numancia

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia vive horas decisivas que definirán el futuro a corto, medio y largo plazo del club rojillo. Más allá de las acciones judiciales a tomar por el lío derivado del partido con el Fabril, en las próximas horas se decidirá la nueva estructura interna del Club. Ya confirmadas la salida del Director Deportivo, Álex Huerta, y del entrenador, Ángel Rodríguez, el siguiente gran cambio podría afectar a la presidencia con Patricio de Pedro, que ya ha expresado en varias ocasiones sus dudas sobre su continuidad, y Javier Jiménez, en la puerta de salida.

Según pudo confirmar este medio, este lunes los propietarios del Numancia mantendrán un último encuentro en el que se tomarán las decisiones definitivas. La principal, tal y como está explicado, la continuidad de De Pedro y Jiménez al frente de la entidad. Ahora mismo, hay una diferencia notable entre la postura y visión del club que defienden los empresarios sorianos y la de los propietarios ecuatorianos, accionistas mayoritarios del Club rojillo.

La previsión que maneja el Club es que los cambios, si finalmente los hubiera, se hicieran públicos este martes. Ahora mismo no se puede hablar de una decisión al 100% tomada, pero sí que salvo cambio de última hora, el Numancia estrenará nuevo presidente este verano. De esta forma, Patricio de Pedro que asumió las riendas del Numancia hace dos años con la intención de regresar al fútbol profesional en tres dejaría la presidencia tras dos temporadas.

Las principales diferencias entre los socios radican en la visión del club y la gestión diaria. Aunque el objetivo de ambas posturas sigue siendo el ascenso, las fuentes consultadas por este medio insisten en que De Pedro busca al menos mantener la actual estructura, incrementar la autonomía y que incluso se ha explorado, de nuevo, la posibilidad de aumentar su porcentaje accionarial. Los accionistas mayoritarios no están del todo conformes y buscan cambios profundos en la estructura deportiva y un modelo parecido al que ya tuvo el Club bajo la presidencia de Santiago Morales. "Las posturas están muy distantes", insisten las fuentes consultadas por este medio.

La decisión llegará en cuestión de horas porque en el seno del Club la sensación es que, un año más, se está perdiendo más tiempo del necesario en poner los cimientos del proyecto del Numancia para el año que viene. Tras una temporada de mucho desgaste en el plano deportivo y con unos resultados lejos de lo esperado, hay urgencia en solventar la contratación de un nuevo Director Deportivo que arme una plantilla con garantías para la lucha por el ascenso a Primer RFEF.