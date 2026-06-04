El Patronato del Caep Soria aprueba un presupuesto de más de 625.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Patronato de la Fundación CAEP ha celebrado sesión ordinaria, con la presidencia de M.ª José Jiménez, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, y con la asistencia del director general de deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, y del alcalde de Soria, Javier Antón, quien ha aceptado expresamente el cargo de patrono.

Durante la reunión, los representantes de las tres administraciones integrantes del Patronato aprobaron la renovación de los convenios de colaboración con la Real Federación Española de Voleibol, la Real Federación Española de Atletismo y la Federación Española de Triatlón, entidades que desarrollan en el Centro de Tecnificación Deportiva de Soria programas deportivos clasificados por el Consejo Superior de Deportes como de tecnificación estatal.

La renovación de estos acuerdos permitirá a la Fundación mantener durante los próximos cuatro años la concentración permanente juvenil femenina de voleibol y los programas deportivos de atletismo y triatlón. La entrada en vigor de los nuevos convenios al inicio de la próxima temporada supondrá un importante impulso para el proyecto deportivo de la entidad y afianzará, asimismo, la continuidad de la clasificación de las instalaciones sorianas como 'Centro de Tecnificación Deportiva'.

Los patronos dieron su aprobación a las cuentas anuales

El Patronato aprobó igualmente las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio, que reflejan un ligero excedente positivo, una aplicación de fondos destinada al cumplimiento de los fines fundacionales de más de 625.000 euros y un grado de ejecución presupuestaria superior al 108 %.

Más de 2.000 escolares participaron en actividades deportivas

Durante el primer semestre de 2026, la Fundación ha reforzado su compromiso con la promoción deportiva y la formación en valores a través de la actividad física, impulsando diversas iniciativas que han permitido ampliar significativamente su alcance social.

Estas actuaciones han contado con la participación de más de 2.000 escolares procedentes de 24 centros educativos de la provincia, consolidando una línea de trabajo que contribuye a fomentar hábitos saludables y la práctica deportiva entre los más jóvenes.

Paralelamente, el CAEP ha mantenido su actividad vinculada al deporte de alto rendimiento mediante la organización de eventos de relevancia nacional, como el Clasificatorio para el Campeonato de España Élite de Duatlón, el I Meeting de Saltos CAEP Soria y las concentraciones de supervisión sub15 de voleibol femenino.

Reconocimientos a deportistas y a la Fundación

En su informe al Patronato, el gerente de la Fundación, Ramón Martínez, trasladó la felicitación de la entidad a la triatleta segoviana Marina Muñoz Hernando, distinguida con el Premio CSD PROAD-Carrera Dual 2025 en la categoría “Élite Dual-Enseñanzas Superiores”, así como al velocista soriano David J. Pineda Mejía, galardonado con el Premio Pódium del Deporte de Castilla y León 2025 en la modalidad de Deporte y Discapacidad. Ambos deportistas recibieron el Premio a la Excelencia Deportiva 2025 concedido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, así como sus respectivos entrenadores Jaime Izquierdo y Enrique Márquez. Asimismo, el gerente agradeció a la Federación Española de Triatlón la concesión a la Fundación CAEP de la “Placa de Plata”, en reconocimiento a su apoyo al desarrollo del triatlón español, la formación de deportistas y su contribución al crecimiento de esta disciplina.

El informe concluyó con un balance de los resultados obtenidos por los más de 750 deportistas adscritos al CAEP durante la temporada invernal. En este periodo, los deportistas lograron tres medallas de oro y otras tres preseas de plata en competiciones internacionales, además de 25 nuevas medallas en campeonatos nacionales, distribuidas en cinco oros, once platas y nueve bronces.