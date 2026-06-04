El XI Desafío Alto Jalón arranca este viernes con 139 relevistas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Desde este viernes y hasta el domingo tiene lugar el XI Desafío Alto Jalón, una cita deportiva de carácter no competitivo que combina pruebas corriendo, en bici y nadando a lo largo de tres jornadas y dos noches, una cita para los amantes del deporte y la aventura que sirve para conocer una parte de la provincia de Soria. Para ello contará con 139 relevistas además de un nutrido grupo de niños que realizarán una parte del trazado en su vertiente aragonesa.

El Desafío Alto Jalón nació con el objetivo de dar a conocer el sur de la provincia de Soria y algunos de sus problemas, entre ellos la despoblación. Lo que nació como una prueba de relevos entre Madrid y Santa María de Huerta se ha convertido en una cita de tres jornadas que engloba a las provincias de Guadalajara, Soria y Zaragoza. "Cada año tenemos un mayor número de relevistas. Cada relevo hace un mínimo de ocho kilómetros y un máximo de 15. Ahora no tenemos problemas para cubrir cada tramo", relata Jesús Montón, uno de los organizadores.

La primera etapa de este año se desarrolla entre Sigüenza y Monteagudo de las Vicarías con la celebración de actividades para niños a las 9.00 horas con la presencia de 165 niños de la localidad castellano manchega. A las 10.30 horas da comienzo la primera etapa de unos 113 kilómetros entre ambas localidades con una primera prueba de trail que discurre hasta Benamira para pasar por Medinaceli, Arcos de Jalón y de ahí a Monteagudo de las Vicarías.

Desde la localidad soriana, ya en la segunda jornada de celebración, arranca esa noche los relevos nocturnos entrando en tierras aragonesas hasta llegar a Calatayud.

Desde la localidad aragonesa, tras desayunar en Olvés, el Desafío llega al embalse de la Tranquera para realizar el tramo a nado de dos kilómetros en el que toman parte 15 personas. Acabado el tramo de natación arranca el ciclista con una ronda de más de 100 kilómetros, con una prueba infantil incluida, con la que se pondrá fin a la segunda jornada.

Esa noche se inicia del tercer día del Desafío Alto Jalón, una jornada en la que se llega a Santa María de Huerta, escenario en el que tiene lugar un tramo de BTT de 28 kilómetros hasta Iruecha donde se esperan probar la famosas migas de la localidad soriana. Los últimos kilómetros de los relevistas les llevarán hasta el Yacimiento de Arcóbriga, última parada antes de finalizar en Santa María de Huerta.