Vinuesa acoge este fin de semana un doble campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El triatlón regresa a Vinuesa este domingo con la celebración del Campeonato de España de Duatlón Gravel y el Campeonato de España de Triatlón Gravel con un centenar de participantes. También se pondrá en juego el cetro regional de triatlón gravel en distancia sprint. Si la localidad soriana ya había albergado pruebas nacionales importantes con anterioridad, a pesar de contar con un emplazamiento óptimo para el segmento de natación como es el embalse de la Cuerda del Pozo, se trata de la primera ocasión en el que se disputará un triatlón estándar.

Y es que tradicionalmente Vinuesa había sido un escenario idílico para la celebración del triatlón de invierno, merced a las instalaciones del punto de nieve. Así, en 2013 se programó una prueba de Copa de España del conocido triatlón blanco, una prueba muy compleja, ya que en ocasiones no se pudo disputar por falta de nieve, y en otras, el exceso de esta también fue un hándicap. Así, de las cinco ocasiones que se organizó el triatlón de invierno de Vinuesa, tan solo pudo disputarse en dos años en todo su esplendor, como ocurrió en 2017 y 2018. En las otras tres ocasiones, se reconvirtió la cita a duatlón.

Así pues, el domingo, por primera vez, el triatlón en su modalidad olímpica convencional, se celebra en Vinuesa. El epicentro de la competición estará emplazado en el campo de fútbol de La Vega, en el que el Visontium juega sus partidos. En cuanto a la salida de la natación, se llevará a cabo en las proximidades del puente medieval que cubre en buena parte el agua embalsada dependiendo del año de lluvias. En esta ocasión, con el agua alcanzando más del 82% de su capacidad, la natación está asegurada.

En cuanto al campeonato de España de triatlón gravel, cabe destacar que se celebrará tanto en distancia sprint, con aproximadamente 750 metros de natación, 27 kilómetros ciclistas y unos 2 kilómetros de carrera a pie; así como en distancia estándar, lo que implicará el doble de distancias de la cita sprint. Las salidas serán a las 10.30 horas. En el caso del Nacional de duatlón gravel, tan solo habrá distancia sprint, con unos 4 kilómetros iniciales a pie, los 27 kilómetros sobre ruedas y 2 últimos kilómetros a pie. Se trata de una modalidad innovadora dentro del triatlón, que obliga a los deportistas a adaptarse a la modalidad de ciclismo con bicicleta de gravel, bicicletas versátiles que mezclan la velocidad y el manillar curvo de la bici en ruta con ruedas más anchas, resistentes y estables, que se aproximan a las de ciclismo de montaña.