El Club de Golf Soria abre el plazo de inscripción para el II Torneo de Altura

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para la segunda edición del Torneo Soria Golf de Altura-Campeonato Abierto Absoluto, que se disputará en sus instalaciones del 17 al 19 de julio. El campeonato es puntuable para el Ranking Mundial Amateur.

Cartel de la cita que se celebra el fin de semana del 17 al 19 de julio.HDS

La organización ha establecido dos categorías, una masculina y una femenina. El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stroke Play Scratch a 54 hoyos. Después de la segunda vuelta se realizará un corte que superarán los 45 mejores jugadores masculinos y empatados, y las 30 mejores jugadoras clasificadas y empatadas.

El número de participantes será de 100 jugadores (60 jugadores masculinos y 40 jugadoras), que serán los inscritos de hándicap exacto más bajo. Existirá un límite de hándicap que será de 30 tanto para jugadores como para jugadoras. La Federación de Castilla y León se reserva 30 invitaciones, de las cuales 20 serán para chicos y 10 para chicas.

En cuanto a los trofeos, habrá premios para los tres primeros clasificados Scratch tanto de categoría masculina como femenina, y un Premio Especial Scratch al Mejor Jugador Soriano.

Las inscripciones podrán formalizarse en la web www.nextcaddy.com/tour/71022 hasta las 18.00 horas del lunes 13 de julio.