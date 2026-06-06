Fútbol / Fase de Ascenso a Primera Regional de Aragón
El Ágreda lucha por subir de categoría en Monreal del Campo
Los sorianos defienden este domingo en la localidad turolense el 1-0 de la ida logrado en La Arquilla en la ida de la final
La S.D. Ágreda se desplaza este domingo hasta tierras turolenses para, a partir de las 17.00 horas, enfrentarse al C.D. Monreal en encuentro correspondiente a la vuelta de la fase de ascenso a la Primera Regional de Aragón.
El equipo que dirige Ángel Ruiz, formado por jugadores de la casa en su mayoría, intentará poner el broche de oro a la temporada haciendo bueno el 1-0 conquistado el pasado fin de semana en La Arquilla gracias al gol de Aitor en el minuto 40, un tanto que provocó la alegría de la afición local. En ese encuentro, el CD Monreal demostró que no es un conjunto fácil de superar y que puede generar peligro en las acciones a balón parado. La S.D. Ágreda tiene el precedente de los turolenses en la anterior eliminatoria, cuando ganaron al Pedrola, equipo que conocen bien, por 3-1 en su campo.
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El Ágreda acaricia el ascenso al vencer al Monreal con un gol de Aitor (1-0)
Heraldo-Diario de Soria