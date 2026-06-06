El Ágreda lucha por subir de categoría en Monreal del Campo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Ágreda se desplaza este domingo hasta tierras turolenses para, a partir de las 17.00 horas, enfrentarse al C.D. Monreal en encuentro correspondiente a la vuelta de la fase de ascenso a la Primera Regional de Aragón.

El equipo que dirige Ángel Ruiz, formado por jugadores de la casa en su mayoría, intentará poner el broche de oro a la temporada haciendo bueno el 1-0 conquistado el pasado fin de semana en La Arquilla gracias al gol de Aitor en el minuto 40, un tanto que provocó la alegría de la afición local. En ese encuentro, el CD Monreal demostró que no es un conjunto fácil de superar y que puede generar peligro en las acciones a balón parado. La S.D. Ágreda tiene el precedente de los turolenses en la anterior eliminatoria, cuando ganaron al Pedrola, equipo que conocen bien, por 3-1 en su campo.