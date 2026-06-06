El XI Desafío Alto Jalón realiza los relevos de natación y la prueba ciclista

Los participantes en la prueba de relevos tras los dos kilómetros de natación en el Pantano de la Tranquera.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El XI Desafío Alto Jalón desarrolla durante este sábado su segunda jornada, cita que se está desarrollando casi íntegramente en la provincia de Zaragoza y que ha tenido, además de los habituales relevos de carrera, las pruebas de natación y los relevos de bici.

Varios relevistas durante la prueba nocturna entre Monteagudo y Calatayud.HDS

La jornada sabatina arrancó con la primera de las actividades nocturnas, con la prueba de relevos que arrancó en Monteagudo de las Vicarías para entrar en la provincia de Zaragoza por Ariza y de ahí continuar hasta Calatayud a las ocho de la mañana. La jornada sabatina transcurre casi en su integridad por tierras de Zaragoza ya que la prueba de relevos continuó hasta el Pantano de la Tranquera, escenario de una prueba de natación de dos kilómetros en la que participaron varios relevistas. Tras esta prueba llegó la de ciclismo, cita que contó con un buen número de participantes, entre ellos un nutrido número de niños durante unos kilómetros. La prueba de bici cubrió un circuito circular de 113 kilómetros entre Alhama y Contamina entrando puntualmente en la provincia de Soria por Deza. La jornada de este sábado termina en campo de fútbol 'El Vivero' de Alhama de Aragón, punto de encuentro y descanso puntual para los relevistas.

Una imagen de la prueba de relevos nocturnaHDS

Este domingo el XI Desafío Alto Jalón regresa a la la provincia de Soria. Esta madrugada tiene lugar, desde las 00.00 horas el inicio de la prueba nocturna, una segunda noche de relevos que sale desde Alhama y pasa por el Pantano de la Tranquera, Jaraba Calmarza, Villel de Mesa, Cabolafuente y Alconchel de Ariza. A las 5.45 horas está prevista la entrada en la provincia de Soria, en concreto, la llegada a Santa María de Huerta. Desde aquí habrá se realizará un ruta de BTT de 28 kilómetros hasta Iruecha, localidad que ofrecerá a los participantes su famosas migas. La tercera y última jornada del Desafío Alto Jalón termina en Santa María de Huerta pero antes realiza un último paso por la provincia de Zaragoza pasando por el Yacimiento arqueológico de la ciudad celtíbera-romana de Arcóbriga.

El calor ha sido una de las notas destacadas del sábado.HDS

El Desafío Alto Jalón es una prueba de relevos 'non stop' de carácter reivindicativo. En concreto quiere poner el foco sobre algunos de los problemas que afectan al sur de la provincia de Soria como es el de la despoblación. Para ello se desarrolla una prueba no competitiva y que no para durante tres días y dos noches (salvo para avituallamientos que ofrecen ayuntamientos y vecinos de localidades por las que pasa), una iniciativa que cada año cuenta con un mayor número de seguidores y aficionados que participan en una cita que combina la carrera a pie, con recorridos en bicicleta y natación.