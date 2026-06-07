Álvaro Muñoz, experto en actividad física: "Hay cinco aspectos claves a la hora de practicar deporte con calor"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tras un inicio de mayo un climatológicamente extraño, el calor ha llegado a Soria y provincia. Y parece que lo ha hecho para quedarse, con temperaturas que se acercan o superan los 30 grados en algún caso. Aprovechando el buen tiempo, son muchas las personas que mantienen su rutina de práctica deportiva y otros lo que se animan a ponerse las zapatillas para correr, hacer bici u otras actividades.

Le pedimos a Álvaro Muñoz García que nos de unos consejos a la hora de practicar deporte ahora que el calor empieza a apretar. "Tendría en cuenta cinco puntos claves. La hora del día, la hidratación, la protección solar, la indumentaria y el lugar en el que se va a realizar la actividad", añade el director del Gimnasio Multi Sport Gálvez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Diplomado en Magisterio y Educación Física en el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.

Álvaro García, que ejerció como preparador físico en diferentes categorías del C.D. Numancia, señala sobre la hora del día en la que practicar deporte: "Sobre las horas en las que practicar deporte, hay que evitar siempre las horas centrales del día, tratando de hacer ejercicio cuánto antes por la mañana y cuando apriete menos el sol por la por la tarde. Hay que evitar esas horas de de sol y de altas temperaturas".

La hidratación es fundamental en cualquier momento del año durante la práctica deportiva, un proceso que gana relevancia durante la época que más calor y más aprieta el sol. "Hay que estar siempre hidratado o tener próximo a nuestras zonas de entrenamiento lugares en los que podamos hidratarnos y disponer, pues tanto de agua como de como de otro tipo de bebidas que nos puedan aportar sales, sales minerales o electrolitos", explica Álvaro Muñoz.

Casi tan importante como la hidratación es la protección solar para evitar quemaduras en la piel si se está durante mucho tiempo expuesto directamente a la luz solar. Al respecto, Álvaro Muñoz recalca su importancia y significa que "si vamos a hacer un un entrenamiento de larga duración, no solo vale con darnos crema solo al principio". En este sentido, añade que por sudoración puede perderse parte de esa crema que uno se echa al comienzo del entrenamiento y de ahí la previsión de no echarse crema solo al comienzo de la actividad más allá de que la crema sea de calidad. "Dependiendo de la actividad que se haga es importante llevar una gorro o una visera", apunta para explicar otros de los puntos importantes, la ropa técnica que su utiliza en la práctica deportiva. "En cuanto a la ropa, es preferible ropa que sea que sea ligera, que permita transpirar y que no acumule más más el calor".

Por último, sobre el escenario para practicar deporte, Álvaro Muñoz recalca que, si es posible, siempre es preferible "hacer esos ejercicios en zonas frescas, zonas con arbolado, eh zonas próximas a ríos que suelen ser zonas más frescas", reconociendo que haciendo actividades como atletismo o ciclismo, buscar esas zonas frescas es más complicado pero aunque hay que ubicarse en ese tipo de sitios siempre que se pueda.

Por último, Álvaro Muñoz recomienda hacer esfuerzos progresivos, en especial para aquellos que están menos habituados a realizar ejercicio. No es lo mismo una persona que lleve 15 días haciendo deporte, un mes o tres meses, que uno que empieza de cero. "Si se empieza de nuevo o, incluso si eres un poco experimentado, hay que hacer un un pequeño período de aclimatación, que esos primeros entrenamientos no sean tan exigentes como los que se hacen cuando las temperaturas son más favorables".

LOS CONSEJOS EN RESUMEN