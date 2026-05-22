Soria ronda ya los 30 grados ante un fin de semana de sol y calor

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El calor ya ha llegado a Soria y lo hace para quedarse, al menos a medio plazo. Este viernes las temperaturas máximas han rondado los 30 grados en distintos puntos de la provincia y las estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) así lo han constatado.

La previsión del tiempo para el fin de semana y el inicio de la nueva marcan estabilidad: temperaturas altas pero sin llegar a récords de mayo, mínimas muy suaves, sol y alguna nube suelta sin apenas probabilidades de chubascos, que contrastan con los avisos amarillos por tormentas para este sábado en el oeste y el centro de Castilla y León.

Por pueblos de Soria con estación de la Aemet, el más cálido ha sido Arcos de Jalón, donde a las 11.00 horas ya estaban a 24 grados y han alcanzado los 30,1 a las 16.30 horas de este viernes. Hacia mediados de la próxima semana se prevén hasta 33 y, a diferencia de lo esperado para otras zonas de la provincia, el domingo por la tarde sí puede dejar algún chubasco.

No se han quedado lejos otros puntos ya hacia el oeste como Ucero. A las 16.10 horas se medían 29,8 grados, marcando la segunda máxima de la provincia. Un dato curioso, porque de madrugada había sido uno de los puntos con las temperaturas más bajas de Castilla y León: 8,1 grados para quedarse en el tercer puesto.

No muy lejos El Burgo de Osma ha andado ya a la hora de comer por los 29,1 grados, si bien este dato se había actualizado por última vez a las 15.00 horas y puede haber subido a primera hora de la tarde. En todo caso, otra jornada de manga corta.

En la capital el calor primaveral ha sido menor, aunque por un lado no han faltado jóvenes bañándose en el Duero, mientras por otro termómetros como el que ilustra esta noticia han marcado valores dignos de agosto... aunque un tanto irreales. La ciudad ha llegado a los 27,9 grados. Con una mínima matutina de 11, una jornada de los más agradable.

Para el fin de semana hay pocos cambios, con máximas estables y una ligera subida de dos grados en las temperaturas mínimas, que en algún caso pueden no bajar de 14 grados. Sol, alguna nube y probabilidades escasas de lluvia el domingo por la tarde aunque variando mucho según la zona. En Soria capital, del 30%; en Arcos de Jalón, del 80%; o en Duruelo de la Sierra, del 25%.

Días que en definitiva anuncian la próxima llegada de junio y que invitan a disfrutarlos, especialmente en un fin de semana que promete ser óptimo para dar una vuelta por la naturaleza o disfrutar de una tapa al aire libre. Mientras al oeste de la Comunidad se esperan rayos y truenos, esta vez Soria parece que se lleva la parte más plácida.