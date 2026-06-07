El San José empata a dos con el Turégano y se queda a las puertas del ascenso

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José no ha podido poner la guinda a la temporada 25-26 al no poder ascender a Tercera División sobre el terreno de juego. En la vuelta de la final de la fase de ascenso, el grupo que dirige Carlos Carramiñana ha empatado a dos goles con el Turégano, rival que hace bueno el 2-1 de la ida. El equipo colegial se adelantó en el marcador en el 45 pero los rivales empataron antes del descanso y se pusieron por delante al comienzo de la reanudación, complicando las opciones de un equipo soriano que, como mejor segundo en fase regular, disputará por primera vez en su historia la Copa del Rey.

Finalmente, Edipo fue titular en los locales, un equipo local que salió muy enchufado ya que al minuto uno un centro por banda derecha lo remataba Medrano a las manos del portero. Fue un aviso del que supo sobreponerse el Turégano, un equipo físicamente muy fuerte, bien ordenado y con jugadores interesantes técnicamente hablando. De hecho en esa primera parte, fueron los segovianos los que llevaron algo más el peso del encuentro teniendo más acercamientos sobre la portería rival.

Entre las acciones destacadas para los visitantes en esa primera parte está la del minuto 17 cuando, un error de despeje local, permitió que la bola le llegar a Carlos García quién, desde la frontal, disparaba desviado. Dos minutos más tarde, un pérdida soriana se convertía en otra ocasión visitante pero el disparo de Alcubilla tocaba en la defensa y el balón se iba a córner. El Turégano, con gente bastante grande, podía hacer daño en cualquier acción a balón parado. En el 23 la tuvo Edipo tras un balón largo y un más despeje de la zaga visitante. El balón le llegaba al ariete quien disparaba desviado a la media vuelta. En el 34, Diego Herrero en acción personal llegaba a la frontal y su disparo se iba desviado y tres minutos después Tejedor desviaba otro buen lanzamiento de este mismo jugador.

El final de la primera parte no pudo ser más prometedor y al mismo tiempo desilusionante. El San José dio un paso adelante y en el 45 Gonchi disparaba sobre la portería rival sacando el portero de puños. En la continuidad de la acción, el balón le llegaba a Angelo quien, desde la frontal, veía el hueco por el que disparar a puerta, un chut bien ajustado al palo derecho de la portería segoviana que se colaba en la red. El San José se adelantaba en el marcador al filo del descanso y marcaba con el tiempo cumplido. La desilusión llegó un minuto después porque el Turégano, en la siguiente acción y antes del descanso, aprovechaba un error de la zaga local para empatar el choque tras una acción por banda izquierda. Y esta fue una de las claves del encuentro.

La otra llegó nada más reanudarse el encuentro. Corría el minuto 48 cuando, un nuevo error local, era aprovechado por los segovianos para ponerse por delante en el marcador. Con 1-2 lo intentó el San José por todos los medios, por activa y por pasiva, ante un rival que, bien plantado, empezó a tirar de oficio para lograr el ascenso. Movió banquillo y arriesgó Carlos Carramiñana a medida que fueron pasando los minutos teniendo alguna ocasión clara en el tramo final del choque. Entre esas acciones destacadas se encuentra la protagonizada por Manyu en el 62, una acción personal por banda con balón al área que la zaga segoviana despejaba in extremis. En el 86, el jugador del San José protagonizaba otra buena acción personal para ceder a Edipo quien, a la media vuelta, disparaba desviado.

Ya en el descuento, Manyu centraba al área y el remate del San José lo sacaba la defensa a córner. Con el tiempo cumplido tenía Edipo en sus botar el tanto del empate pero, en el mano a mano con el arquero, era éste el que ganaba la partida. El San José empataba el partido en la última acción del encuentro, con siete minutos sobre el añadido. Un saque de esquina peinado en el primer palo que Manyu en el segundo remataba a la red. El San José empataba el encuentro pero no había tiempo para una nueva acción y el resultado favorecía a un Turégano que con el pitido final sellaba su ascenso a Tercera. Con él también la desolación en la escuadra de un San José que, pese al sabor agridulce que puede dejar el no lograr el ascenso, ha cuajado una gran temporada.